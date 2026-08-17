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'Sacan en procesión' escultura de Lorca por Madrid en el 90 aniversario de su fusilamiento

Más de 200 personas acompañaron la escultura del poeta por lugares emblemáticos de la capital de España, entre bailes, música y poesía. La intervención artística se hizo con el fin de reivindicar la memoria de García Lorca y la de los miles de desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

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Agencia EFE
17 de agosto de 2026 - 09:10 p. m.
Acción performática 'Saca Nocturna' para recordar algunos de los lugares vinculados a Federico García Lorca, cuando se cumple el 90 aniversario de su fusilamiento, este lunes en el Parque de El Retiro, en Madrid.
Acción performática 'Saca Nocturna' para recordar algunos de los lugares vinculados a Federico García Lorca, cuando se cumple el 90 aniversario de su fusilamiento, este lunes en el Parque de El Retiro, en Madrid.
Foto: EFE - Kiko Huesca
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Algo más de 200 personas al ritmo de bailes, música y poesía acompañaron este lunes a una escultura del poeta Federico García Lorca, en una “peregrinación laica” por lugares emblemáticos de su vida en Madrid, en un acto titulado ‘Saca Nocturna’, cuando se cumplen 90 años de su fusilamiento.

El acto tuvo lugar la noche del 17 al 18 de agosto, cuando se cumplen 90 años del fusilamiento del poeta y dramaturgo, que se distinguió como defensor de la República y que fue asesinado por el bando sublevado al comienzo de la Guerra Civil (1936-199).

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La ‘performance’, dirigida por La Juan Gallery, comenzó a las puertas del Palacio de Velázquez, en el céntrico Parque del Retiro, donde una decenas de actores ataviados con todos los colores del arcoiris han ‘robado’ una escultura de García Lorca que forma parte de la exposición ‘La Perla Peregrina’, del artista Fernando Sánchez Castillo.

Con ella en volandas salieron a la escalinata de la entrada entre gritos de júbilo: “Ha vuelto, Federico ha vuelto; Federico vive”, que fue recibido con aplausos por los participantes y curiosos.

Ahí comenzó un periplo por distintos lugares céntricos de Madrid vinculados al poeta, como la Cuesta de Moyano, tradicional mercado de libreros, donde los actores recitaron algunos poemas, antes de enfilar el Paseo del Prado hasta las puertas del Museo y llegar al Teatro Español, en la Plaza de Santa Ana.

“Es un encuentro de todos los que amamos a Federico y todos los que tenemos esta necesidad de reparar ese pasado irreparable”, explicó el comisario y director de Juan Gómez Alemán.

Organizada con el nombre de ‘Saca Nocturna’ la “caminata, manifestación y peregrinación” buscaba “sacar el cuerpo de Federico para devolverlo el pueblo y para reivindicar el cuerpo de todos los desaparecidos (durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista) y hacer una especie de justicia poética, o intentarlo, para reparar este pasado irreparable”, dijeron los organizadores.

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Una “saca” era el nombre con el que, en la Guerra Civil española, se conocía al proceso de sacar a miles de presos de las cárceles para llevarlos a fusilar en plena noche, de forma masiva y extrajudicial.

La ‘performance’ fue organizada por Cultura Orgullosa, un organismo de Ministerio de Igualdad y con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Por Agencia EFE

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