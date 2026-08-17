Las grietas que dejó el terremoto en los pueblos patrimonio de Colombia

El parque principal y templo de Jardín fueron declarados Monumento Nacional en 1985, una categoría que luego pasó a conocerse como Bien de Interés Cultural. Foto: Ministerio de Culturas

Antes de que en Jardín se dimensionara la tragedia humana que dejaría el terremoto en el país, lo primero que buscaron los ojos de sus habitantes fue la basílica. Durante los minutos en que la tierra se movió bajo sus pies, varios miraron hacia el centro del pueblo y vieron cómo la mole de piedra gótica se sacudía, como si una fuerza invisible se empeñara en arrebatársela de cuajo al Parque El Libertador. Pero las torres resistieron, el suelo se detuvo y en la zona urbana del pueblo antioqueño hubo una exhalación colectiva. La Basílica Menor...