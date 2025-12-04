Fernanda Trías: “Narrarnos a nosotras mismas no es capricho, sino una manera de reafirmar nuestra existencia”

La escritora uruguaya Fernanda Trías habla tras recibir el premio de literatura 'Sor Juana Inés de la Cruz'. Foto: EFE - Francisco Guasco

La escritora uruguaya Fernanda Trías reivindicó este miércoles en México el lugar de las mujeres en la literatura, el deber de narrarse a sí mismas y de incomodar como un acto de resistencia ante un mundo que niega su potencia.

“Cuando las escritoras reclamamos y nos reapropiamos de esos lugares asignados, pero dándoles otra vuelta de tuerca, generamos incomprensión y hasta molestia en aquellos que nos leen arrebujados en la comunidad de sus amplios espacios o columnas de poder”, declaró al recibir el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2025.

En la ceremonia realizada en el auditorio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Trías (Montevideo, 1976) señaló que “el destino de la letra ha sido un destino prohibido” para las mujeres, incuso entre quienes, como ella, nacieron en el siglo XX.

La uruguaya aseguró que no teme incomodar con su narrativa, pues ha sido un espacio para reafirmarse y encontrar su propio camino.

“Yo me alegro mucho cada vez que incomodo a las personas correctas, me reafirma en que voy por el buen camino que es el de abrir mi propio camino a golpe de machete, pero un machete cuyo filo es la palabra”, indicó.

Señaló que desde joven entendió que con un libro en las manos “nunca estás sola” y, sin embargo, en sus textos dibuja “mujeres solas, atrincheradas, feroces”, que encuentran en su soledad “la fuerza de la que no se creían capaces”.

“Narrarnos a nostras mismas no es un capricho, sino una manera de reafirmar nuestra existencia”, declaró.

Trías recibió el Premio Sor Juana por segunda ocasión, ahora por ‘El monte de las furias’, “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”, detalló la miembro del jurado, Patricia Córdova Abundis.

Este relato “concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”, consideró el jurado.

Por su lado, Julián Herbert, escritor y miembro del jurado destacó que la novela se desarrolla en medio de la naturaleza de manera “excéntrica, profunda y extraña, casi kafkiana”, que sirve de telón de fondo de una historia “tremendamente original” en la que destaca por el “humor sensibilidad y su conexión con el mundo natural y con el mundo de lo táctil”.

Enfatizó que este libro y la obra que Trías desde 2011 se ha convertido en “uno de los eventos del lenguaje en la literatura latinoamericana más significativos de los últimos años”.

Dotado con 10.000 dólares estadounidenses, el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz fue concebido en 1993 por la escritora nicaragüense Milagros Palma para reconocer el trabajo literario de las mujeres en el mundo hispano, específicamente a la autora de una novela publicada originalmente en español.

El premio ha sido otorgado anteriormente Claudia Piñeiro, Nona Fernández, Camila Sosa Villada, Almudena Grandes, Margo Glantz, Cristina Rivera Garza en dos ocasiones, Marcela Serrano y Elena Garro, entre otras.