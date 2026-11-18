Hasta entonces, el mayor precio pagado en subasta por una obra del artista era el de Los músicos (1979), que alcanzó los 5,13 millones de dólares en 2023.

La obra de Fernando Botero alcanzó un nuevo récord en el mercado internacional del arte con la venta de Caballo (2006), una escultura de tres metros de altura que se vendió por 5.244.000 dólares (más de 17.292 millones de pesos colombianos) en la subasta 20th Century Evening Sale de Christie’s, celebrada el 17 de noviembre en Nueva York.

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La escultura hacía parte de la colección personal de la familia Botero y fue incluida en una de las citas más importantes del calendario internacional del mercado del arte, en la que se ofrecen obras de artistas que marcaron la historia del siglo XX.

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Después de conocerse el resultado, Fernando Botero Zea, hijo del artista, manifestó la emoción de su familia por la venta. “Una noche histórica para el legado de mi padre. Esta noche, en Christie’s Nueva York, Caballo (2006), una escultura de mi colección personal, alcanzó la extraordinaria cifra de 5.244.000 dólares, estableciendo un nuevo récord mundial en subasta para una escultura de mi padre, el gran maestro Fernando Botero”, señaló.

También dijo que el resultado representa un momento significativo para la familia y una muestra de la proyección internacional “que reafirma la grandeza de su obra y demuestra cómo su legado continúa trascendiendo fronteras y conquistando al mundo”.

Además de Botero, el cubano Wifredo Lam también logró un récord en la subasta. Su obra Ogue Orisa (Eggue Orissa, l’herbe des dieux) se vendió por 11,6 millones de dólares, el precio más alto alcanzado por una pieza del artista en una subasta.

La jornada estuvo marcada, además, por la venta de Betonte Ecken, del ruso Wassily Kandinsky, que alcanzó los 85,78 millones de dólares y se convirtió en la obra más costosa de la noche. El resultado duplicó el récord anterior del artista, de 41 millones de dólares, establecido apenas un mes antes en Londres. Por su parte, siete obras de Pablo Picasso sumaron cerca de 111 millones de dólares. Entre ellas estuvieron Le Baiser, vendida por 31,1 millones, y Tête de femme (Dora Maar), que alcanzó los 30 millones.

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