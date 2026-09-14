Festival de Cine de Bogotá: las películas que llegan a su edición 43

La programación comenzará el 17 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá con la proyección de Brother Verses Brother, de Ari Gold, —con producción de Francis Ford Coppola—, que aborda la historia de los gemelos Ari y Ethan Gold, músicos…

El Festival de Cine de Bogotá, el evento cultural más antiguo de la ciudad, llega a su edición número 43 con una programación de cine internacional, documentales y producciones colombianas, además de distintas muestras. Para esta edición recibió 1.600 inscripciones de 56 países, según informó la organización.

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La programación comenzará el 17 de septiembre en la Cinemateca de Bogotá con la proyección de Brother Verses Brother, de Ari Gold, —con producción de Francis Ford Coppola—, que aborda la historia de los gemelos Ari y Ethan Gold, músicos codependientes que en una noche buscan amor, una canción y a su padre. El festival, que comenzó en abril de 1984 con la presentación de cinco películas colombianas, también tendrá homenajes a figuras de la cultura que cumplen 100 años.

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En la categoría de Cine Internacional aparecen películas como Cazadores de Unicornios, de Francisco Gomariz; Santa María, de Edwin Daniel Díaz; El conserje, de Mauro Mueller y David Figueroa, y Las locas del obelisco, de Pablo Moreno.

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La sección documental, por su parte, está dividida en Documental Social, Documental de Arte Enrique Grau y Documental sobre Medio Ambiente. En esa primera categoría se encuentran Cocaína Negra, de Cristóbal Valenzuela; Memoria colectiva, de Cristina Colmenares; Tejiendo un árbol, de Álvaro Cardona, y Boxeadores, de Christian Agudelo. En la sección de arte aparecen La Estancia, de Andrés Carmona; Sonido para jóvenes perdidos, de Simón Emilio Gutiérrez, y Herencia: los cantos de la tierra, de Iván Acosta. La selección sobre medio ambiente reúne, entre otras, Clemencia, de Juliana Echeverry; Ribereños, de Iván Fernando Vega, y Camino al Chicamocha, de Frank Alexander Rodríguez-Rojas.

La competencia colombiana tendrá las categorías de Mejor Largometraje Colombiano y Mejor Cortometraje Colombiano. A estas se suman las muestras de Cortometraje Internacional, Animación, Cine para Ciegos, Cine para Niños y Cine Sagrado, además del Premio Alexis para menores de 18 años.

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El festival también tendrá el ciclo Antioquia en Bogotá, con La vendedora de rosas, de Víctor Gaviria, y otras producciones de realizadores antioqueños. La Muestra Internacional reunirá películas de países como India, China, Estados Unidos, México, Israel, Islandia y Argentina. También habrá una sección de premieres con títulos como Padilla, de Andrés Valencia; The Nation; La sangre de Dios; La otra vida y Hummus.

El afiche de esta edición está a cargo de la artista Manuela Echeverri. Foto: Cortesía Festival de Cine de Bogotá

Uno de los encuentros será la charla del crítico de cine Mauricio Laurens en la Universidad Externado de Colombia, «donde dará una conferencia sobre el proceso Trans en las películas colombianas de los últimos 10 años. El conducirá al espectador sobre la fuerza de películas como ‘La Señorita Maria’», señalaron desde la organización del festival.

Antes de la inauguración, la Universidad Santo Tomás será sede de una exposición con 43 afiches que han sido imagen del Festival de Cine de Bogotá. La muestra reúne trabajos de artistas como Antonio Seguí, Sandro Qhia, Eduardo Ramírez Villamizar, Beatriz González, Nadín Ospina y Carlos Jacanamijoy. Para esta edición, el afiche está a cargo de la artista Manuela Echeverri.

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