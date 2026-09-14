Holguín visita patrimonio afectado y pide completar diagnóstico para definir su recuperación

La ministra de las Culturas, Paola Holguín, recorrió este fin de semana algunos de los bienes patrimoniales afectados por el terremoto en Caldas y Quindío. La ministra explicó que todavía no hay un presupuesto definido para atender las afectaciones, pues el Gobierno Nacional espera contar primero con un diagnóstico completo de la emergencia. En ese contexto, durante su recorrido, pidió a los mandatarios locales entregar los datos que aún hacen falta para establecer una línea base.

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“Hasta que no tengamos el cálculo total y aprovecho para hacer un llamado que no es jalón de orejas, que no han enviado la información que es necesaria para tener la línea base”, afirmó la ministra a TeleCafé.

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Uno de los puntos principales del recorrido fue la Catedral Basílica de Manizales, cuya torre lateral derecha colapsó durante el sismo. Allí, Holguín se refirió a las acciones que permitirán intervenir la estructura, que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 29 de noviembre de 1984. “Ya se calculó cómo se va a hacer el apuntalamiento para poder proceder al desmonte de la torre, para finalmente poder restaurar esta obra que es tan importante no solo para Manizales, sino para Colombia”, dijo la jefa de la cartera en un video compartido en redes sociales.

En Caldas, Holguín también estuvo en Aguadas, donde evaluó las rutas de solución para la recuperación y protección del Paisaje Cultural Cafetero y de los bienes patrimoniales afectados. En este municipio, las principales afectaciones se concentraron en la arquitectura civil y las cubiertas del centro histórico, mientras que la iglesia de la Inmaculada Concepción también sufrió daños.

La ministra recorrió además el Templo San José de Pácora y, en Salamina, la Casa del Degüello y la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción que sufrió agrietamientos en su fachada principal y afectaciones en las torres laterales.

Además, visitó Quindío, donde estuvo en Filandia, Quimbaya, Montenegro y Armenia. Allí revisó parte de la infraestructura afectada y conversó con las administraciones municipales y departamentales y con representantes de las comunidades.

“La reconstrucción va a ser proceso largo, costoso, pero a nosotros nos han enseñado que si no hay chequera y creatividad, yo estoy segura que unidos vamos a sacar adelante al Quindío y a todos los departamentos que se vieron afectados con este terremoto”, afirmó.

También estuvo en Pereira, donde sostuvo reuniones con autoridades y representantes del sector cultural para revisar las afectaciones que dejó el terremoto y las necesidades de recuperación. Durante la visita, Holguín se refirió además a la protección del Paisaje Cultural Cafetero y a la necesidad de adaptar la reconstrucción a las condiciones actuales de la ciudad.

Incluir la cadena del libro en el diagnóstico

El recorrido se hizo casi un mes después de que el Ministerio de las Culturas emitiera la Resolución 0536 del 18 de agosto de 2026, con la que autorizó intervenciones de emergencia en BIC afectados. En ese momento, se abrieron dudas sobre la restauración de bienes patrimoniales como la Catedral de Manizales, pues el documento, aunque representa un alivio para los lugares donde las acciones necesarias son principalmente de auxilio, no contempla intervenciones de mayor profundidad.

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Mientras avanzaba el recorrido, Claudia Morales, directora de la Feria del Libro de Pereira, hizo un tercer llamado al Ministerio para que incluya en el diagnóstico a la cadena del libro de las zonas afectadas por el terremoto. “Respetuosa, le solicito tener en cuenta la cadena del libro (escritores, editoriales, librerías, ilustradores) de las zonas afectadas por el terremoto. Soy la directora de la Feria del Libro de Pereira. Con gusto contribuiré con la información necesaria”, escribió.

Esa petición se suma a otros llamados que ha hecho Morales sobre la situación del sector cultural de Pereira. “Casi sin excepción, librerías, editoriales, salas de teatro, de arte, colectivos y bibliotecas públicas, quedaron en el piso”, escribió en otro trino. La afectación, añadió, no se limita a la infraestructura, sino también a “su ánimo, su cuerpo, en sus formas de vivir y subsistir”.

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