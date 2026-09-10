En Centrepiece —que este año seleccionó 54 largometrajes de 50 países— estarán El bovino de los cuernos curvos, de Omar E. Ospina Giraldo; Después de Elena, de Shawn Garry, y Donde comienza el río, de Juan Andrés Arango….

Colombia participará en la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se llevará a cabo del 10 al 20 de septiembre, con una delegación de 32 personas. La presencia del país reúne cuatro coproducciones nacionales en la sección Centrepiece, un documental en TIFF Docs y representantes de siete empresas.

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Así será la participación de Colombia en el Festival de Cine de Toronto 2026

En Centrepiece —que este año seleccionó 54 largometrajes de 50 países— estarán El bovino de los cuernos curvos, de Omar E. Ospina Giraldo; Después de Elena, de Shawn Garry, y Donde comienza el río, de Juan Andrés Arango. Las tres tendrán su estreno mundial en Toronto. A ellas se suma La violinista, una coproducción de animación entre Singapur, España, Italia y Francia en la que participa la empresa colombiana Bombillo Amarillo.

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En TIFF Docs se proyectará Por arte de magia, de Melissa Saavedra Gil. A esta programación se suma The Last Photograph, de Zack Snyder, que tendrá su estreno mundial en el festival. La película fue rodada en Colombia con los servicios de producción de Jaguar Bite y fue beneficiaria del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA).

La delegación también incluye a siete productores que asistirán al festival con sus proyectos a través de Rumbo Internacional, iniciativa del Plan Integral de Promoción Internacional del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), con apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). Participarán Marco Vélez Esquivia, Juan Carvajal, Carlos Osuna, Martín Ramos, Adriana Carolina Mosquera Moreno, Andrés Gómez Díaz y Mónica Taboada Tapia.

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Por su parte, siete empresas colombianas fueron seleccionadas por la Comisión Fílmica de Colombia (CFC) para participar en TIFF: The Market con apoyo institucional y recursos del CINA. «Las compañías seleccionadas son 2/4 Producciones (Alejandro Zapata Munévar), Cabecitanegra Producciones (Alfonso Acosta Bonilla), Burning SAS (Diana Bustamante Escobar), Dessu Productions (Maritza Blanco Ruano), Studio Aymac SAS (May Mc’Causland), Digitz Film Ltda (Felipe Morell) y Jaguar Bite SAS (Juan Pablo Solano Vergara). Estas empresas asistirán con el objetivo de gestionar acuerdos de financiación, distribución y circulación internacional», informó Proimágenes.

Colombia también compartirá el Stand C6 con Cinema do Brasil, “para unificar su presencia en el mercado», según señaló Proimágenes. La agenda conjunta contempla reuniones con productores de España, Puerto Rico y Canadá. También habrá un desayuno llamado Brasil+Colombia previsto para el 12 de septiembre en LUMA. Será “un espacio clave diseñado para propiciar acuerdos de coproducción, financiación y circulación internacional entre los realizadores”.

La organización del eveno destacó que el TIFF es el festival de cine abierto al público más grande del mundo. En esta edición esperan 500.000 asistentes.

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