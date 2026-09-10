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Isabel Caballero: “La voz de mi papá hace mucha falta”

Hablamos con la hija de Antonio Caballero sobre el legado que dejó el periodista y caricaturista colombiano, que falleció hace cinco años.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
10 de septiembre de 2026 – 08:00 a. m.
Antonio Caballero vivió largos años en España, país por el que profesaba gran admiración. / Cristian Garavito
Caballero fue escritor, periodista y caricaturista. Su única novela se titula ‘Sin remedio’.
Foto: Cristian Garavito/ El espectador

Antonio Caballero preparaba un nuevo artículo sobre la retirada de Estados Unidos en Afganistán tres semanas antes de morir. Hasta sus últimos momentos el trabajo fue prioridad. Escribir fue algo que pudo hacer hasta el final de sus días; dibujar, por la pérdida de movimiento y sensibilidad en sus manos, fue algo a lo que sí tuvo que renunciar mucho antes, y eso, recuerda su hija, Isabel Caballero, lo frustró en demasía, pues toda la vida había plasmado sus pensamientos en sus dibujos y caricaturas; incluso muchas veces lo hizo primero en ese…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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