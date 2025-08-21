Festival de Filosofía Comfama 2025: fecha, lugar y programación

Esta segunda edición del Festival de Filosofía se tituló: "Ocio y placer: ¿De eso tan bueno sí dan tanto?". Foto: Comfama

Desde mucho antes de que el tiempo se nos volviera moneda de cambio, la pregunta por el ocio y el placer había interesado a la filosofía. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para dormir, pero ¿qué pasa cuando empezamos a tener un poco para no hacer nada? O, más bien, para dedicarlo a esas actividades que se escapan de estas dos esferas. Este es el campo que estará en el centro de la conversación de la segunda edición del Festival de Filosofía Comfama 2025.

Entre el 21 y el 23 de agosto, los asistentes a este evento tendrán la oportunidad de asistir a una amplia variedad de eventos que girarán en torno a la pregunta sobre el ocio y el placer. A través de diálogos, debates, pódcast en vivo e incluso proyecciones de películas no solo se rescatarán las ideas de algunos de los más importantes pensadores y pensadoras de la historia con respecto al tema, sino que, en aras de promover el constante flujo de ideas, también se reflexionará sobre el lugar que ocupan estos dos conceptos en nuestra vida cotidiana.

A continuación encontrará algunos de los eventos en los que podrá participar este 21 y 22 de agosto en el Parque Cultural y Ambiental Otraparte o en la Biblioteca Débora Arango.

Programación del Festival de Filosofía: 21 de agosto

El Topo. El placer y el ocio tienen cuerpo: lo que la ciencia sabe del goce

4:00 p. m. - 5:00 p. m. / Teatro Otraparte

Invitados: Pablo Gómez y Miguel Reyes.

Una conversación entre ciencia y experiencia, donde el cuerpo, el cerebro y la palabra se cruzan para explorar cómo la ciencia ha explicado (y sigue intentando explicar) lo que llamamos placer. ¿Qué ocurre en el cuerpo cuando sentimos placer? ¿Cómo se activa el ocio en el cerebro? ¿Qué redes neuronales, órganos y sistemas están implicados en la experiencia del goce? ¿Es el placer una necesidad biológica, una búsqueda adaptativa, una coincidencia feliz entre estímulo y deseo?

Ocio y libertad: ¿resistencia al ritmo productivista?

5:30 p. m. - 6:30 p. m. / Teatro Otraparte

Invitados: Jorge Giraldo y Juan David Almeyda. Modera: Daniela Gómez Saldarriaga.

¿Es el ocio un espacio para recuperar el cuerpo, el deseo y la imaginación, o apenas una ilusión que el sistema nos concede por ratos? ¿Puede ser resistencia, o solo una pausa entre obligaciones? En este contrapunteo, dos voces se enfrentan —con agudeza y sin solemnidad— a las tensiones entre tiempo, trabajo y poder. Porque a veces, pensar distinto también es descansar del consenso.

Proyección de película: “Perfect days”

7:00 p. m. - 9:05 p. m. / Teatro Otraparte

Dirigida por: Wim Wenders, Japón, 2023, 2h 05 min.

Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Programación del Festival de Filosofía: 22 de agosto

Buscar la felicidad en la incertidumbre

11:00 a. m. - 12:00 m. / Biblioteca Otraparte

Invitadas: Mónica Diago y Magdalena Reyes Puig. Modera: Estefanía González.

Maternar no es una línea recta. Es un camino con dudas, quiebres y preguntas que a veces no tienen nombre. En esta conversación íntima, las voces se encuentran para hablar de maternidades reales, lejos del ideal romántico y los atajos narrativos de la felicidad. Una invitación a pensar el deseo, el cansancio, la ternura y la incertidumbre —todo al mismo tiempo.

Ma, estoy aburrido

2:00 p. m. - 3:00 p. m. / Teatro Otraparte

Invitada: Josefa Ros Velasco.

El aburrimiento incomoda. Nos pica, nos empuja a hacer “algo”. Pero ¿y si no fuera solo falta de estímulo? ¿y si ese hastío que a veces llega sin aviso fuera una puerta hacia otros modos de estar, hacia el deseo, la creatividad o el descanso profundo? En esta reflexión en voz alta, la invitada nos lleva a mirar el aburrimiento con otros ojos: no como un enemigo del ocio, sino como una posibilidad que lo habita.

La filosofía de la librería en sus libros: Encontrar la siguiente lectura

6:00 p. m. - 7:00 p. m. / Filosofía de calle

Invitada: Cooltivo Libros. Modera: Alexánder Herrera.

Las librerías que hacen parte de la muestra editorial del Festival nos cuentan cómo eligieron los libros que trajeron, qué voces quisieron destacar y qué placeres invitan a explorar. Este es un espacio para descubrir, de la mano de un lector, que detrás de cada título hay una curaduría pensada con cariño, intuición y filosofía. Aquí, las páginas hablan y los libros se revelan como compañeros de ocio, pensamiento y disfrute. ¿Somos nosotros quienes escogemos a los libros o los libros nos escogen?

