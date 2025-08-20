Medellín prepara una nueva Fiesta del Libro y la Cultura: fechas, lugar y más

Durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, se lanzarán 300 títulos y habrá una muestra comercial con 168 expositores del ecosistema editorial local, nacional e internacional. Foto: Secretaría de Cultura

Del 12 al 21 de septiembre, Medellín será la casa de uno de los eventos culturales alrededor de la literatura más grandes del país. Llega la décimo novena edición de la Fiesta del Libro y la Cultura a la capital de Antioquia y este año incluirá varias celebraciones especiales. Entre ellas, está la conmemoración de los 350 años de la ciudad, que se celebrarán con algunos de los más de 3.000 eventos que tendrán durante los diez días del evento.

Además, la Fiesta del Libro y la Cultura de este año tendrá como invitado de honor al estado de Jalisco, que traerá una muestra cultural, artística y gastronómica al evento. Para esto, participarán más de 40 representantes entre los cuales habrá artistas, escritores, cineastas, artesanos, editores y académicos de la Universidad de Guadalajara. Pedro Páramo, la novela insignia del escritor mexicano Juan Rulfo, también tendrá un papel protagónico en los eventos de esta delegación por la conmemoración de sus 70 años.

“Nos llena de entusiasmo participar en esta Fiesta del Libro y la Cultura, un evento largamente esperado por miles de personas”, señaló Gerardo Ascencio, secretario de Cultura de Jalisco, quien recordó que Guadalajara fue nombrada Capital Mundial del Libro por la Unesco en 2022, un reconocimiento al compromiso de la región con la lectura y la transformación social.

A los participantes que vienen de México se sumarán más de 230 invitados de 11 países que liderarán la programación del evento, que este año estará centrada en “el mañana”, el tema central de este año. Se espera que asistan a este evento alrededor de 500.000 personas que podrán disfrutar de los eventos organizados en varios puntos de la ciudad como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos, la Casa de la Música, el Paseo Peatonal Carabobo, el Planetario Distrital y la Universidad de Antioquia.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, comentó que “la Fiesta no solo destaca los espacios dedicados a la interacción con autores, presentaciones de libros y el sector literario, sino también iniciativas como el Jardín Lectura Viva, que se abre para estudiantes y familias. Calculamos que alrededor de 100.000 alumnos participarán en esta franja”.

Adicionalmente, otro de los eventos más esperados de esta edición de la Fiesta será la premiación del poeta colombiano Darío Jaramillo Agudelo, quien acaba de recibir el premio León de Greiff al mérito literario. Este evento se realizará el 12 de septiembre.

Para más información sobre los eventos que se realizarán en el marco del festival, puede visitar su página web, www.fiestadellibroylacultura.com, o en las redes sociales oficiales del evento, @fiestalibro.