La danesa May el-Toukhy triunfa en Venecia con ‘Woman Unknown’: León de Oro y Copa Volpi

«Esta película trata sobre el cuerpo femenino como un campo de batalla y como cuestión pública y, al mismo tiempo, cuenta la historia de mujeres que son invisibles, ignoradas y silenciadas», sostuvo emocionada al recoger el galardón.

La cineasta danesa May el-Toukhy dio este sábado la sorpresa al conquistar el León de Oro del 83 Festival de Venecia con ‘Woman Unknown’, un drama histórico y femenino que la convierte en la octava mujer con este premio en la larga historia de este certamen cinematográfico.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Su largometraje fue el gran triunfador de la noche ya que su protagonista, la también danesa Mathilde Arcel, se alzó con la Copa Volpi a la mejor actriz.

Tenso drama femenino en Venecia

‘Woman Unknown’ había sido muy aplaudido en su estreno al mostrar, con gran tensión, los intentos desesperados de una mujer en la Dinamarca de la posguerra por esconder su pasado y evitar las extendidas acusaciones de colaboracionista con los nazis.

Todo surgió cuando la directora encontró unas fotos que mostraban a unas mujeres desnudas que estaban siendo afeitadas en plena calle entre una muchedumbre. Todas eran sospechosas de esos vínculos con los nazis y Arcel se ha metido en la piel de una para entregar una interpretación sobrecogedora.

La decisión del jurado de Venecia, presidido este año por Maggie Gyllenhaal, convierte a El-Toukhy en la octava mujer en conquistar el León de Oro, sucediendo así a la estadounidense Laura Poitras, que lo ganó en 2022 con ‘All the Beauty and the Bloodshed’.

‘Naza’, mención especial

En cuanto al resto del palmarés, una de las grandes sorpresas fue que el documental ‘Naza’, en el que Yuval Abraham y Rachel Szor muestran la estrategia de su país para arrasar Gaza, tuvo que conformarse con el Premio Especial del Jurado pese a que la prensa lo había encumbrado como una de las grandes contendientes.

Lea aquí: NAZA, documental que recibió ovación de 25 minutos, obtiene el premio especial en Venecia

El anuncio del premio hizo que el público presente en el Palacio del Cine veneciano dedicara un gran aplauso a los jóvenes realizadores, parte del equipo de la oscarizada ‘No Other Land’ (2024).

Abraham aprovechó la ceremonia para recordar que «negar un crimen es lo que contribuye a que persista» y encomió el trabajo de los periodistas palestinos que documentan las matanzas en Gaza.

«Quiero ser muy claro. Esta verdad ha sido documentada y es conocida desde el primer día gracias a los periodistas palestinos. Más de 200 de ellos han sido asesinados por Israel en Gaza. Sus voces fueron silenciadas y negadas», denunció.

Lee Chang-dong, León de Plata

En segundo lugar quedó el surcoreano Lee Chang-dong, que se llevó el León de Plata Gran Premio del Jurado por su ‘Possible Love’, una ácida exploración de las diferencias de clase (y el regreso de este maestro a la pantalla ocho años después de ‘Burning’ (2018)).

La Copa Volpi al mejor actor fue para el estadounidense John Malkovich, que había entusiasmado en su papel de agente de la CIA moribundo en el Chile previo al golpe de Estado contra Salvador Allende en ‘Wild Horse Nine’, de Martin McDonagh.

Le recomendamos: “Tengo pánico”: Victoria Hernández y su papel en la obra “Lo que no tiene nombre”

Y el director francés Stéphane Brizé ganó el Premio al mejor guión por ‘Un bon petit soldat’, protagonizado por Alba Rohrwacher y en el que muestra los dilemas ante los abusos en el trabajo.

Mientras que la distinción al mejor intérprete emergente, con el premio Marcello Mastroianni, acabó en manos de Malou Khebizi por su papel en ’15/18′, del francés Cédric Kahn, sobre un centro de salud mental para jóvenes.

Publicidad

La Mostra «ante la historia»

Esta Mostra se volvió a ver imbuida, un año más, de mucha política. Su director artístico, Alberto Barbera, ya lo avisó en su presentación, alegando que el cine debe ser permeable a cuestiones urgentes del mundo como la guerra, la migración o la crisis climática.

«Un certamen no puede ser un paréntesis elegante mientras la historia ocurre fuera. Esta Mostra no lo será nunca. Y Venecia no elude el deber de la libertad, del debate y del espíritu crítico», aseveró en el cierre de la gala el presidente de la Bienal veneciana, Pietrangelo Buttafuoco.

Publicidad

A lo largo de estos once intensos días de cine muchas de las películas y documentales estrenados en las salas venecianas han abordado la situación en países como Ucrania, Bielorrusia o Irán y en territorios como Oriente Medio o el continente africano.

Entre las 21 películas en liza estaban otras como ‘Bunker’, de Florian Zeller, con Penélope Cruz y Javier Bardem, o ‘Bucking Fastard’, de Werner Herzog, con las hermanas Kate y Rooney Mara compartiendo pantalla por primera vez.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

