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El Festival de Poesía Luna de Locos vuelve a Pereira tras el terremoto

Del 27 al 31 de octubre, el encuentro reunirá a más de 30 poetas de seis países, con entrada libre y actividades en el Teatro de la Cámara de Comercio y diez colegios de Pereira.

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Redacción Cultura
Festival Luna de Locos
La edición del Festival Luna de Locos de este año estaba prevista para realizarse del 24 al 29 de agosto.

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Después de semanas marcadas por la incertidumbre y las pérdidas que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, Pereira volverá a reunirse alrededor de la poesía. Del 27 al 31 de octubre, el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos celebrará su vigésima edición con más de 30 poetas invitados de Colombia y otros países, en un encuentro que busca recuperar los espacios de conversación y encuentro en la ciudad.

Andrés Gómez, gestor ejecutivo del festival, explicó a El Espectador que la organización logró una nueva fecha para el festival mientras los habitantes de Pereira comienzan a recuperar la dinámica de la ciudad después del terremoto. “En medio de todo el desastre, de todas las dificultades de pérdidas para muchos y del golpe económico para muchos comerciantes, hemos podido nosotros también reprogramar el festival”, señaló.

La emergencia obligó a modificar la programación y cambiar los escenarios previstos para el festival. Según Gómez, cerca del 90 % de los espacios inicialmente destinados al encuentro sufrieron afectaciones leves o graves que impidieron ser utilizados. “A eso se le suma que la ciudad está muy triste, el ánimo de la ciudad está muy abajo. El golpe anímico que ha significado esto para la ciudad es muy fuerte y han habido semanas muy duras para todos en Pereira, tratando de asimilar el impacto tan profundo que ha sido este que es el terremoto más devastador de la historia de la ciudad”, indicó el gestor.

Pese a los cambios, y a que algunos de los invitados que habían confirmado su participación ya no podrán asistir, el festival mantendrá una programación con poetas de España, México, Uruguay, Costa Rica, Cuba y Colombia. Las actividades principales se concentrarán en el Teatro de la Cámara de Comercio de Pereira y la entrada será libre.

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“Hemos querido hacer un homenaje e invitar a una mayor cantidad de poetas de la ciudad de Pereira, donde vamos a tratar de reunirnos y, en torno a la poesía, tratar de procesar este golpe que ha sido el terremoto y tratar de juntarnos y encontrarnos en comunidad”, explicó Gómez.

Entre los poetas confirmados están Gustavo Wojciechowski (Uruguay), David Mañero Lozano (España), Beatriz Aragón (España), Margarito Cuellar (México), Monthia Sancho (Costa Rica), Ketty Blanco (Cuba), Jhonattan Arredondo (Colombia), Carlos Villalobos (Costa Rica) y Alejandro Velásquez León (Colombia) y Mary Grueso (Colombia).

La programación también llegará a diez colegios de Pereira, con actividades dirigidas a las comunidades educativas. Así, el festival extenderá sus escenarios a espacios escolares, además de concentrar sus actividades principales en el Teatro de la Cámara de Comercio.

Para Gómez, mantener el festival también significa contribuir a la reactivación de la vida cultural de la ciudad. El encuentro espera contribuir a la recuperación de espacios de reunión y propiciar que los habitantes vuelvan a encontrarse alrededor de la cultura. “Buscamos que poco a poco podamos volver a resurgir de esta destrucción que hemos pasado y encontrarnos alrededor, en este caso, de la poesía, de la cultura, de la literatura”, señaló el gestor.

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Por Redacción Cultura

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