Festival NO Convencional trae a Bogotá "Einstein on the Beach" y otros espectáculos atípicos

El festival, que nació en Buenos Aires por iniciativa de Martín Bauer, tiene como escenarios el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Colón, el Planetario de Bogotá y el Museo del Oro, además de las salas de escucha de Kinder, en Chapinero. En esta versión, la dirección y la…

Bajo el lema "Espectáculos atípicos en tiempos inesperados", la tercera edición del Festival NO Convencional reúne en Bogotá música, instalaciones, performances, ópera contemporánea, danza, poesía, archivo y cine en una programación que va hasta el 11 de diciembre.

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El festival, que nació en Buenos Aires por iniciativa de Martín Bauer, tiene como escenarios el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro Colón, el Planetario de Bogotá y el Museo del Oro, además de las salas de escucha de Kinder, en Chapinero. En esta versión, la dirección y la curaduría están a cargo de Santiago Gardeazábal.

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Einstein on the Beach, 50 años después de su estreno

Einstein on the Beach, de Philip Glass y Robert Wilson, se presentará este 26 y 27 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, como parte del Festival NO Convencional. Cincuenta años después de su estreno, la obra llega en una adaptación de Bauer y Rodrigo de Caso, con dirección musical de Pablo Druker.

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Con una duración cercana a las tres horas, se aleja de la estructura tradicional de la ópera y combina repeticiones, música, imágenes y textos fragmentarios. Durante la función, el público puede salir de la sala y regresar.

"Dos funciones para encontrarse con una de las obras más influyentes de la escena contemporánea en una versión de gran formato que integra cine, música en vivo e interpretación escénica", señalaron desde el teatro a través de redes sociales.

Otros espectáculos

Este 26 de septiembre también se inaugura en el Claustro de San Agustín The Jarman Tapes, una instalación sonora de Soundwalk Collective elaborada a partir de archivos inéditos del cineasta británico Derek Jarman. Podrá visitarse con entrada libre hasta el 11 de diciembre.

La programación de octubre incluye el estreno mundial de Diario de manifestaciones sociales en el Gaitán. Se trata de un concierto con archivo de cine y música en vivo a cargo de Edson Velandia, Umberto Giangrandi y Gustavo Vasco, que será el 8 de octubre. Le siguen Dean & Britta, con sus canciones para los Screen Tests de Andy Warhol, el 10, y la compositora estadounidense Meredith Monk, el 14.

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En noviembre, Mapa Teatro presentará La mayor, de Carolina Sanín, en su Laboratorio de Artistas, entre el 4 y el 14, con boletas a 50.000 pesos. La artista colombiana Orly Anan estrenará en el Teatro Colón Teatro para un dios sordo, obra ganadora de una beca de creación en artes vivas, los días 6 y 7 de noviembre.

Diciembre, por su parte, tendrá un foco dedicado a Jarman, la acción participativa Nelken Line, de Pina Bausch, en una locación que aún no se ha revelado, el 5 de diciembre, y el cierre, el 11, con Mellowing, de Christos Papadopoulos y Dance On Ensemble.

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