FORO.SPACE y su descubrir infinito

Escultura “Cuerpo que se levanta”, realizada por João Trevisan, artista de la galería FORO.SPACE. Esta pieza formó parte en 2021 de la exposición “Forever is now”, desarrollada en las pirámides de Guiza, en Egipto.

Crear un espacio dedicado al desarrollo de proyectos de artistas emergentes y convertirlos en experiencias con cabida en una oficina del norte de Bogotá se convirtió en un reto para el historiador de arte y galerista Jaime Martínez. En 2012, Martínez fue parte del equipo de la galería Gregor Podnar, en Berlín, y posteriormente regresó a Colombia y trabajó en Más Arte Más Acción, destacando allí su labor con el proyecto “Re: bandera” (2016), desarrollado en el Centro de Memoria, que contó con la participación de 26 artistas que crearon banderas alusivas al contexto colombiano de ese entonces. Con esta experiencia, en 2019, construyó FORO.SPACE, un espacio que se fija en artistas sin representación previa de una galería, comprometidos a desarrollar proyectos de largo aliento y de procesos extensos que permiten ser expuestos en muestras individuales.

“Algo que caracteriza a la galería es no mostrar todo en una obra, porque deben guardar algo de misterio, y está bien no entenderla (…). El espectador no puede ser pasivo frente a una exposición, porque tiene la posibilidad de imaginarse mundos”, dice Jaime Martínez frente a la finalidad de los proyectos propuestos en FORO.SPACE. A partir de la experiencia del visitante y la obra planteada por el artista se logran construir nuevas reflexiones y percepciones frente a las temáticas desarrolladas que usualmente tienen que ver con cuestiones sociales. El enfoque de la galería va más allá de una relación con el conceptualismo y una abstracción a través de objetos simples que detonan pensamientos y realidades diferentes, porque distintos formatos se adaptan en el habitual cubo blanco que se encuentra en una pequeña oficina, sorprendiendo la capacidad de recibir -en su mayoría- proyectos instalativos que atrapan al espectador en un pequeño mundo con múltiples posibilidades.

La galería abrió con la exposición “0566”, del artista Fernando Arias, un proyecto que buscaba enumerar a los líderes y lideresas asesinados luego del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y Las Farc-Ep en 2012. La muestra estuvo compuesta por tablas de polietileno utilizadas en las plazas de mercado para cortar carne. El artista trató de borrar los rastros de sangre que aparecen sumidos en los cortes del elemento como metáfora al olvido y a la desaparición. También contaba con un contador en luces rojas led que, al iniciar la exposición, tenía el número 0566 y que se actualizaba con el número de muertes diarias que se registraban a la fecha. Con tal potencial, la galería comenzó a producir muestras muy elaboradas y con trasfondos infinitos, presentando trabajos de artistas como Iñaki Chávarri, Nicolás Consuegra, Adriana Martínez Barón y Reyes Santiago Rojas, además de representar al artista hondureño Pável Aguilar, el artista brasileño João Trevisan, los artistas colombianos Andrés Matías Pinilla, Fernando Arias, Sonnia Yepes y Cristina Umaña.

Otra muestra que se destacó, por tratarse de la primera que se realizó luego de la cuarentena estricta en 2020, fue “Nadie escucha cantar a los huesos”, del artista Andrés Matías Pinilla, a través de colores ácidos, luces y elementos que recurrían a la nostalgia y transportaban a escenarios de obras recicladas y portales hacia la década del noventa. Los paisajes saturados de imágenes traían un pasado desmedido entre el consumo y una vida sin tapabocas.

Es así como las propuestas reconocen la infinidad de gamas que se mezclan en procesos largos que perviven en la galería. Apostándole a ello, Jaime Martínez participó en la sección Proyectos de Artbo / Feria en 2019, y en el mismo año entró en Art Basel Suiza en June Art Fair. “Con la galería no busco expandirme, sino tener un grupo sólido de artistas y trabajar con ellos de la mano”, comenta el galerista. Y es que en 2021 João Trevisan -artista de la galería- formó parte del selecto grupo de artistas que tuvo la fortuna de intervenir por primera vez el espacio donde se ubican las pirámides de Guiza (Egipto), en la exposición “Forever is now”. Trevisan realizó una estructura de 7 metros con 74 vigas de madera apiladas que se equiparaban con la forma de un obelisco. Tal logro hizo que la participación de FORO.SPACE en la feria Art Dubái de ese año se concretara, llevando el trabajo de cuatro de sus artistas.

Art Dubái, durante 15 años, se ha posicionado como una de las ferias más importantes del mundo y está comprometida con la cultura del descubrimiento a través de las propuestas que son parte de sus actividades y que vienen de otros países. A su vez, este evento le apuesta al patrimonio y a la cultura rica de su región, a los nuevos talentos y a reconocer y contribuir en el ecosistema del arte.

Bajo este contexto, la galería colombiana FORO.SPACE logró entrar dentro de las 100 galerías de los más de 40 países que estarán participando en la sección de este año, específicamente en la categoría de Arte contemporáneo. Su exhibición contará con la obra hecha en bronce titulada “Escudo para despacho presidencial” y el tapiz creado en la región de Cachemira de la India “Una rosa en el lago Dal”, del artista Fernando Arias; la instalación sonora “Ecos de océano”, de Pável Aguilar; la serie de pinturas “Composición espacial #03”, de João Trevisan, y la obra compuesta por bombas de cristal de Sonnia Yepes, titulada “Blowing”.

“Una parte importante de que se muestre el trabajo de artistas en el ámbito internacional es que puedan acceder a otros mercados, pero también entender que en el arte no hay jerarquizaciones y que las propuestas colombianas se hacen universales en cualquier territorio”, explica Jaime Martínez sobre la intención de participar en ferias que convocan a galerías de todo el mundo. Asimismo, durante el evento se crea una especie de sinergia que logra dialogar con formatos, técnicas, conceptos y problemáticas que cobijan al mundo.

FORO.SPACE actualmente exhibe “Del tamaño de una naranja”, muestra individual de la artista Cristina Umaña, que busca soportar las huellas de la pérdida a través de dibujos y de objetos pintados en formas que reconocen el vacío.