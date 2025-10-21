Francia otorgó un reconocimiento a Marta Rodríguez por su legado en el cine latinoamericano

Rodríguez es directora, productora, documentalista y, además, escritora colombiana. Foto: Producción Camilo Torres/ Cortesía

La directora y documentalista Marta Rodríguez fue condecorada con el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, un reconocimiento otorgado por el Gobierno de Francia a figuras representativas del ámbito cultural. La ceremonia se realizó el 16 de octubre en la Residencia de Francia en Bogotá, presidida por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté.

Con formación en cine y etnología bajo la orientación de Jean Rouch en París, Marta Rodríguez ha dedicado su trabajo a registrar la realidad de los pueblos indígenas, campesinos y obreros de Colombia. Su trabajo, además, abrió caminos para el cine documental en América Latina y ayudó a cimentar las bases del cine indígena.

Su película Amor, mujeres y flores fue restaurada en 2023 y presentada en la sección Cannes Classics del Festival de Cannes, convirtiéndose en la primera producción colombiana proyectada en ese espacio. En 2025, la obra regresó a las salas nacionales, acercando a nuevas generaciones a su mensaje sobre el trabajo femenino y las condiciones laborales en la industria de las flores.

Rodríguez dirige actualmente la Fundación Cine Documental, dedicada a la formación, la investigación y la preservación del cine documental colombiano. Junto a su compañero y codirector Jorge Silva, realizó algunos de los títulos más representativos del cine nacional, entre ellos Chircales (1972), Campesinos (1975), Nuestra voz de tierra, memoria y futuro (1982), Amor, mujeres y flores (1989) y Camilo Torres Restrepo, el amor eficaz (2023).

Creada en 1957 por el Ministerio de Cultura francés, la Orden de las Artes y las Letras reconoce a las personas que se han distinguido por sus creaciones artísticas o literarias, o por su contribución al fortalecimiento y difusión de la cultura en Francia y en el mundo. A lo largo de su historia, esta condecoración ha sido entregada a artistas, pensadores y promotores culturales de distintos continentes.