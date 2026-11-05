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"Fruits Basket": una bola de arroz para el gato

Quevedo definió el amor como un hielo abrasador y Garcilaso como un alma cortada a la medida de otro. En “Fruits Basket”, un gato excluido del zodiaco y una chica que cocina para él ofrecen otra manera de contarlo.

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Juliana Vargas Leal
Juliana Vargas Leal
Quevedo definió el amor como un hielo abrasador y Garcilaso como un alma cortada a la medida de otro. En “Fruits Basket”, un gato excluido del zodiaco y una chica que cocina para él ofrecen otra manera de contarlo.

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Hubo gatos, carneros y caballos hace poco por las calles de Bogotá. Disfraces negros, verdes, oscuros y con manchas de sangre. Hubo quien se maquilló hasta quedar irreconocible. Hubo cantos y alegrías por salirse del cuerpo de siempre, ese que anda en dos piernas en vez de cuatro, que no salta más de unos centímetros, que no logra adentrarse en recovecos o respirar bajo el agua. El disfraz fue el deseo de otra vida.

El humano es especialmente bueno para romantizar otras vidas. Qué sería de mí si tuviera otras manos, otros ojos, otra mente….

Juliana Vargas Leal

Por Juliana Vargas Leal

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