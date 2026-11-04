“En Medellín no se habla peor que en Bogotá”: Luis García Montero, director del Cervantes

Ese fue su primer momento con la literatura. En la adolescencia llegó la lectura de la biografía que el hispanista irlandés Ian Gibson escribió sobre él y por ella descubrió los detalles de su muerte, la Guerra Civil en Granada y toda la represión que se vivió en aquellos…

Para Luis García Montero, los libros son recuerdos de juventud. Fue muy importante su descubrimiento de las obras completas de Federico García Lorca en la biblioteca de sus padres, pero también se acercó a su obra a través de las canciones, que lo impactaron profundamente.

Ese fue su primer momento con la literatura. En la adolescencia llegó la lectura de la biografía que el hispanista irlandés Ian Gibson escribió sobre él y por ella descubrió los detalles de su muerte, la Guerra Civil en Granada y toda la represión que se vivió en aquellos años. Después creció y estudió mucho su poesía, lo que le permitió entender su carácter vanguardista

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“De pronto, los paisajes de mi infancia, aquellos por los que pasaba cuando iba al colegio o visitaba a mi abuela, adquirieron otra dimensión: a través de aquella biografía se llenaron de violencia, muerte y represión. Eran historias que permanecían ocultas bajo el silencio de la Granada de los años sesenta. Aquello me impactó profundamente porque, desde entonces, para mí vivir y leer significaba buscar lo que estaba en silencio, aquello que permanecía oculto debajo de él. Así llegaron los libros. Me aficioné a la lectura y recuerdo especialmente Las mil mejores poesías de la lengua castellana, una antología clásica en la que convivían los poetas del Romanticismo, los autores clásicos y algunos de los grandes escritores latinoamericanos. Poco a poco, fui sintiéndome poeta”.

García Montero, director para todos los Institutos Cervantes, inauguró el simposio El español en China: evolución y nuevas dinámicas, un espacio que permitió revisar la trayectoria de esta lengua en el país y reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que plantea su enseñanza y difusión.

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A propósito de este evento, el poeta habló para El Espectador sobre la vocación, la inmediatez, su relación con los libros y la literatura, entre otras cosas.

¿Cree que ese adolescente que descubría a García Lorca habría imaginado que hoy estaría trabajando en una institución que también busca visibilizar la literatura?

Creo que la vocación es aquello que te permite desarrollarte personalmente en diálogo con la realidad y con la sociedad. Es un compromiso vital. Estoy muy agradecido de haber podido dedicarme a la poesía como una vocación que, al mismo tiempo, me ha permitido ganarme la vida y relacionarme con la sociedad. Aquel joven que descubrió la poesía estudió después Filosofía y Letras, se hizo profesor, más tarde catedrático y ahora tiene la suerte de dirigir el Instituto Cervantes. Siento que he desarrollado mi vocación y mi compromiso social a través de aquello que me gusta y que forma parte de mi desarrollo personal.

A propósito de tu pregunta, recuerdo que, en 1976, cuando me matriculaba en Filosofía y Letras, se celebró en Granada el primer homenaje a Federico García Lorca, cuarenta años después de su asesinato. Fue en Fuente Vaqueros y resultó un acto complicado: todavía bajo el franquismo, hubo muchas trabas y represiones. Sin embargo, acudieron personas a las que admiraba, como la actriz Nuria Espert y el poeta Blas de Otero, uno de los grandes representantes de la poesía social española.

Recuerdo que me acerqué a Blas de Otero y le dije: “Don Blas, por gente como usted estoy yo aquí”. Quería agradecerle que, a través de su poesía, hubiera mantenido viva la herencia que yo había recibido de García Lorca. Él me acarició la cabeza y respondió: “Pues espero que algún día puedas perdonarme”. En ese sentido, no solo lo perdono, sino que estoy agradecido de haber podido desarrollarme a través de una vocación que me compromete tanto en lo personal como en lo social.

Ahora que menciona a esas figuras que fueron referentes para usted, quisiera detenerme en algo que estamos viviendo actualmente: una cierta carencia de referentes. Ha hablado de personas a las que admiraba y cuyo camino, de alguna manera, quería seguir. ¿Por qué cree que está pasando esto? Lo vemos en distintos ámbitos: en la música, en el fútbol, en la poesía y también en la política. Parece que cada vez cuesta más encontrar figuras que representen esos referentes. ¿A qué atribuye esta pérdida?

Uno de los valores que me ha enseñado la cultura es el derecho a la admiración: la posibilidad de admirar a los demás y a quienes nos precedieron. Hay varios factores que tienen que ver con lo que planteas. En primer lugar, vivimos bajo una idea del tiempo marcada por la prisa y las coyunturas, como si fuera una mercancía de usar y tirar. Se le da mucha importancia al instante, pero se pierde la memoria. Y la admiración necesita memoria: saber que heredamos del pasado unos valores que nos permiten dialogar con el presente e imaginar el futuro. Cuando el tiempo se convierte en algo desechable, se pierde esa herencia y resulta más difícil admirar.

Por otra parte, vivimos en una sociedad marcada por la mercantilización y la cultura de la individualidad. Parece que todo es una lucha de uno contra los demás. Hay quienes creen que, si triunfan, es exclusivamente por mérito propio y que no le deben nada a nadie. Incluso llegan a ver a los demás como enemigos, porque sienten que deben abrirse camino a codazos. Ese individualismo no consiste en una lucha solitaria por la propia conciencia, sino en el aislamiento: en creer que nuestra conciencia está separada del mundo y que no tenemos nada que agradecer a los demás. Tanto esa idea del tiempo de usar y tirar como el individualismo entendido como aislamiento dificultan la admiración y el diálogo con nuestros referentes sociales.

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Hace poco entrevisté a Ah Yi, un escritor chino, y le pregunté qué pensaba de la inmediatez. Me respondió: “Pero si estamos comiendo comida rápida, ¿qué vamos a esperar de lo demás?”. Y creo que tiene razón, ¿no? Pues parece que ni siquiera tenemos espacio para detenernos a comer.

Sí. Basta con pensar en la comida rápida en nuestra vida cotidiana. Y, en el ámbito social, en un valor tan importante como el periodismo, una de las claves de las sociedades democráticas por su capacidad de informar. Hoy la información está siendo sustituida por técnicas de comunicación en las que lo importante es el impacto inmediato, el titular. Una noticia, en lugar de informar o ayudar a comprender la realidad, busca conseguir cientos de reacciones: “Me gusta”, “me gusta”, “sigo”, “sigo”. Hay personas que, más que informarse, responden sin leer más allá del titular. Esto genera una prisa relacionada con el pseudoperiodismo, las fakenews y la mentira. Al final, interiorizamos esa urgencia y perdemos la calma incluso para comer.

Estamos pendientes de las cifras, los clics y los números, pero no le ponemos atención al proceso. Si pensamos en lo que menciona, en el periodismo, sabemos que es un trabajo que toma tiempo: investigar, recoger fuentes, escribir. ¿Qué responsabilidad tenemos como seres humanos frente a esta transformación tecnológica y cómo podemos conciliar ese proceso, tan importante, con la inmediatez?

En el Instituto Cervantes participamos, a propósito de esta visita, en una reflexión sobre la inteligencia artificial y el lenguaje de las máquinas, así como en los programas de investigación que puso en marcha el Gobierno. Desde el Cervantes tenemos una doble perspectiva. Por una parte, no queremos caer en el catastrofismo ni en la negación: las máquinas y la inteligencia artificial pueden ayudarnos y facilitar muchas tareas. A mí, por ejemplo, cuando estoy escribiendo y tengo una duda sobre el año en que se publicó un libro, me resulta muy cómodo consultarlo en el ordenador y obtener la respuesta enseguida, sin tener que levantarme para buscarla en la biblioteca. También puede ser útil en la enseñanza de idiomas.

Por otra parte, no podemos perder la vigilancia ni la conciencia crítica. Todas las transformaciones tecnológicas que ha vivido la humanidad han aportado cosas positivas, pero también negativas. Cuando estudio la narrativa del siglo XIX y analizo la transformación industrial, encuentro un desarrollo económico importante para España, Europa y el Reino Unido. Sin embargo, basta con leer las novelas de Dickens o Galdós para ver que aquella transformación también generó mano de obra barata y explotación: personas que trabajaban veinte horas al día y apenas tenían tiempo para sí mismas, sometidas a las fábricas.

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La Revolución Industrial impulsó la economía, pero ese desarrollo también terminó derivando en la explotación de las personas. Con la inteligencia artificial debemos hacer una reflexión semejante: tiene aspectos positivos, pero también riesgos, como el de dejar de ser dueños de nuestra propia conciencia y vivir sometidos a las máquinas. El peligro no está únicamente en las máquinas, sino en que están programadas por seres humanos, que también tenemos tendencia a estafarnos, engañarnos y manipularnos. La inteligencia artificial puede ofrecer una visión de la realidad sesgada por intereses concretos. Al interactuar con ella, podemos recibir como objetiva una versión de la realidad que reproduce prejuicios racistas, machistas o prepotentes.

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Pensemos, por ejemplo, en la enseñanza del español. Una máquina puede generar un español neutral e imponer una supuesta manera correcta de hablarlo. Eso podría llevarnos a pensar que el español de Bogotá es mejor que el de Medellín, o que el de Castilla es mejor que el de Andalucía, sin respetar la diversidad. La conciencia humana y el diálogo presencial, en cambio, nos permiten reconocer esa diversidad y respetar la dignidad de cada persona y de cada forma de ser. A veces, la inteligencia artificial puede estar programada para borrar las diferencias e imponer los gestos que convienen al poder.

Esto último me lleva a pensar en otra cuestión que también estamos viviendo: la pérdida del diálogo. Parece que cada vez nos sentamos menos a conversar. ¿Esto está relacionado con el individualismo del que menciona?

Creo que tiene que ver con los dos aspectos que mencionábamos y que marcan nuestra cultura: el vértigo, la prisa y el tiempo de usar y tirar, porque una conversación necesita tiempo; y el individualismo, que se impone al diálogo con los demás. Conversar significa escuchar al otro, pero parece que ya no tenemos tiempo ni voluntad para hacerlo. Creemos que podemos valernos por nosotros mismos. Últimamente he pensado mucho en esto. Hace unos meses publiqué una novela, La mejor edad, en la que un juez jubilado y un hombre al que condenó cuando era joven se encuentran y empiezan a hablar. A través de esa conversación, repasan sus vidas y comparten sus experiencias. La novela también recupera una costumbre que durante muchos años fue muy importante en España: las conversaciones en los bares.

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Ahora, cuando uno se sienta en un bar, casi no tiene tiempo para hablar. No puede perder media hora y, además, muchos establecimientos organizan las mesas para que los clientes no permanezcan demasiado tiempo. La música está a todo volumen y, si uno se sienta a comer, tiene que hacerlo entre la una y las dos porque después la mesa debe estar libre para otros clientes. Por eso, la novela es una reivindicación de la conversación y de la presencialidad. La literatura me ha enseñado que uno se reconoce a sí mismo cuando aprende a escuchar al otro. Escuchar el mundo y a las demás personas nos ofrece referencias para reconocer nuestra propia personalidad y comprender las diferencias y los matices que nos definen. Las conversaciones son fundamentales. Entiendo la literatura y la cultura como una conversación, no solo con el presente, sino también con el pasado: cuando leemos, dialogamos con quienes nos precedieron.

Hablemos de la obra y de su importancia. Esa obra puede ser un libro, pero también la obra, en este caso, es el Instituto Cervantes. ¿Cómo podemos recuperar la conciencia de que lo verdaderamente importante es la obra? Y esto también quisiera relacionarlo con el prestigio, pues a veces parece que, cuando algunas personas llegan a determinadas instituciones, sigo con el ejemplo del Cervantes o del Instituto Caro y Cuervo -del que quiero hablarle más adelante-, y alcanzan cierto prestigio, se acomodan, se atornillan a sus puestos y no trabajan por la obra.

El sentido de la obra es muy importante porque nos recuerda la necesidad de trabajar con rigor y de ser responsables de lo que hacemos. Esto tiene mucho que ver con la escritura. Cuando uno se sienta a escribir, debe vigilar las palabras: qué adjetivo escoge, qué verbo utiliza y de qué manera cuenta las cosas. El compromiso con la obra nos obliga a tener conciencia y a hacer bien nuestro trabajo. Desde el punto de vista de la cultura, para mí el prestigio es mucho más importante que el éxito. Hay autores de novela barata que solo buscan vender, del mismo modo que algunas noticias se falsean para conseguir impacto en lugar de ofrecer conocimiento sobre la realidad. También hay literatura que busca generar reacciones en vez de indagar en sus propias posibilidades.

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Por eso defiendo el prestigio literario frente al éxito. Creo que esta diferencia tiene que ver con la sociedad del conocimiento frente a la sociedad del espectáculo. En la vida política y social se utilizan mecanismos para llamar la atención y ofrecer espectáculo. Pero una cosa es eso y otra, muy distinta, es el conocimiento y tomarse en serio la vida y el trabajo.

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Antes le comenté que hablaríamos del Caro y Cuervo…

Sí, lo mencionaste. El Instituto Caro y Cuervo forma parte del patronato del Instituto Cervantes, al igual que la UNAM en México, la UBA en Argentina y el Inca Garcilaso en Perú. Nos gusta trabajar en comunidad y, por eso, estamos muy atentos a lo que sucede con el Caro y Cuervo. Hace poco viajé a Colombia para participar en la Feria del Libro de Bogotá y mantuvimos una conversación con la Embajada de España y el Ministerio de Cultura para pensar en el Instituto Caro y Cuervo, con el que tenemos una relación muy estrecha…

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Tras la llegada del nuevo Gobierno se nombró un nuevo director y el Instituto Caro y Cuervo está atravesando una serie de señalamientos: críticas al uso de sus canales de comunicación para fines personales o políticos, cambios en el lenguaje y la organización de sus eventos, sobre todo los que incluyen lenguas indígenas, entre muchos otros… ¿Qué opina sobre lo que está ocurriendo?

Nos preocupa que no se comprenda su labor y que sufra los recortes económicos que está padeciendo, en general, la cultura en Colombia. Determinadas formas de entender el poder, muy marcadas por la economía y las ganancias inmediatas, suelen empobrecer la inversión en educación y cultura. En las conversaciones que he mantenido siempre he insistido en que el Instituto Caro y Cuervo es fundamental para nosotros. El Cervantes no quiere monopolizar nada, sino trabajar en conjunto. La colaboración con el Caro y Cuervo ha sido muy útil para dialogar con las lenguas originarias, comprender la diversidad del español y tomar conciencia de que no se trata de la lengua de un país, sino de una gran comunidad. He escuchado algunas de las nuevas ideas del Caro y Cuervo, según las cuales respetar las lenguas originarias pone en duda la identidad hispánica. Eso era algo que pensaban los conquistadores españoles del siglo XVI, cuyas víctimas fueron los países latinoamericanos. Ahora que hemos renunciado al imperialismo de la conquista, me llama la atención que desde un país latinoamericano de referencia como Colombia, que nos ayuda a comprender la diversidad y la gran comunidad hispanoamericana, se intente desprestigiar y borrar el trabajo por la democratización del español que se ha realizado desde el Instituto Caro y Cuervo.

¿Cuál es el propósito del Instituto Cervantes? ¿Qué preguntas se está planteando la institución? Y esto lo quiero ligar con el papel que desempeña en la construcción del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

El Instituto Cervantes se puso en marcha en 1991. Su primer director fue Nicolás Sánchez-Albornoz, hijo del gran historiador Claudio Sánchez-Albornoz. Era un intelectual de gran interés y sólida formación que llegó del exilio y se incorporó a la democracia española dirigiendo esta institución. Si lo comparamos con el Goethe-Institut, la Società Dante Alighieri, la Alliance Française o el British Council, el Cervantes nació tarde, en 1991. Necesitó que la democracia se afianzara en España porque es una institución de profunda raíz y exigencia democráticas. Durante el franquismo, la lengua española se identificaba con el imperialismo. El Instituto Cervantes, en cambio, es una institución profundamente democrática.

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Nicolás Sánchez-Albornoz estableció como referencia la divulgación y la enseñanza de la cultura española y de la cultura en español. ¿Qué significa esto? Que en España, además del español, existen otras lenguas, como el catalán, el euskera y el gallego, y no se trata de borrar las lenguas minoritarias en favor de la lengua mayoritaria. Hablar de cultura en español también significa tomar conciencia, sin ningún imperialismo, de que los españoles formamos parte de una gran comunidad de hablantes.

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Hoy hay más de 600 millones de personas con competencias en español. Es la tercera lengua del mundo por número de hablantes nativos, después del chino mandarín y el hindi, y los españoles representamos el 9 % de esa comunidad. Por eso, el trabajo del Instituto Cervantes no consiste únicamente en hablar de la cultura española, sino de la cultura en español. En nuestras sedes, nuestros centros y nuestro patronato mantenemos una estrecha cooperación con instituciones mexicanas, colombianas y de toda América Latina, así como con algunas de otros países del continente africano. Ese es el sentido de nuestro trabajo, que considero muy importante en un panorama multicultural.

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Nuestra lengua es la de Cervantes y García Márquez, pero también necesita estar presente en la ciencia y la tecnología. Para ello es fundamental el diálogo entre los países que tienen el español como lengua materna y entre sus universidades, con el fin de desarrollar conjuntamente programas de transformación tecnológica. Tenemos una responsabilidad importante en este paisaje multicultural.

Por ejemplo, en Colombia hay unos 50 millones de hablantes nativos, y España forma parte de esa comunidad y me parece fundamental trabajar para consolidar una conciencia de respeto a la diversidad. En Medellín no se habla peor que en Bogotá: en Medellín se habla el español propio de Medellín y en Bogotá, el de Bogotá. Ese respeto a la diversidad también es una defensa de la democracia frente a su degradación. Por eso, cuando defendemos el español, también defendemos las lenguas indígenas y las lenguas minoritarias. Trabajamos en colaboración con otras instituciones latinoamericanas para comprender que divulgar el español significa también respetar las lenguas originarias de América Latina y las lenguas minoritarias de España.

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Teniendo en cuenta lo anterior, la enseñanza del español en China tiene un origen muy particular, vinculado al Congreso de Paz de Asia y el Pacífico de 1952. ¿Cómo nació esta tradición y quiénes fueron sus principales protagonistas?

En octubre de 1952, Pekín acogió el Congreso de Paz de la Región de Asia y el Pacífico, al que acudieron delegaciones de distintos países latinoamericanos. Ante la necesidad urgente de intérpretes de español, se improvisó un curso intensivo para un pequeño grupo de estudiantes de otras lenguas extranjeras, que apenas dispusieron de unas semanas para afrontar aquella tarea. De aquella experiencia, nacida de la necesidad de hacer posible el diálogo entre personas de distintas culturas, surgió ese mismo año el primer departamento universitario de español de China en la actual Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Esta anécdota tiene algo de extraordinario: el español comenzó a enseñarse en China para que personas procedentes de países lejanos pudieran entenderse y conversar sobre la paz.

Desde entonces, generaciones de profesores, investigadores y traductores chinos han dedicado su vida al estudio y la difusión del español y de las culturas que se expresan en nuestra lengua. Quisiera recordar hoy, entre tantos nombres ilustres, a Dong Yansheng, cuya traducción del Quijote constituye una referencia fundamental; o a Cen Chulan, impulsora de ese primer departamento de español, y a tantos otros maestros que abrieron camino y formaron a generaciones de hispanistas.

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Quisiera recordar también a aquellos primeros profesores hispanohablantes que, desde los años cincuenta, contribuyeron a sentar las bases de la enseñanza del español en China. Entre ellos, la profesora chilena Delia Baraona Lagos y los españoles María Lecea, Ataúlfo Melendo y Quintina Calvo, llegados a Pekín en 1955 desde el exilio republicano, a quienes se sumarían posteriormente Alfonso Graíño y José «Pepe» Castedo. Su dedicación y su contribución al nacimiento y desarrollo del hispanismo chino forman parte de un legado compartido que merece nuestro reconocimiento y gratitud. Por eso pensamos que el Instituto Cervantes llegó a China para sumarse a esa historia, no para comenzarla. Cuando abrió sus puertas en Pekín, en el 2006, encontró una tradición de hispanismo que había sabido mantenerse y crecer gracias a la dedicación de muchas personas.

Veinte años después de la llegada del Instituto Cervantes, el español ha ampliado su presencia en el sistema educativo chino. ¿Cómo ha evolucionado su enseñanza y cuáles son los principales desafíos para acompañar este crecimiento?

Veinte años después, el panorama es muy distinto. El español ha consolidado su presencia en las universidades chinas y ha comenzado a expandirse en un ámbito decisivo para su futuro: la enseñanza secundaria. Su incorporación a los itinerarios escolares y la posibilidad de elegirlo en los exámenes nacionales de acceso a la universidad abren perspectivas que hace dos décadas parecían lejanas. Esta expansión exige formar docentes, desarrollar materiales adecuados a los estudiantes sinohablantes y conjugar la tradición educativa con la competencia comunicativa y el conocimiento intercultural.

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El Cervantes ha querido acompañar ese proceso mediante cursos, formación de profesores, recursos educativos y certificaciones oficiales. Más de cien mil personas se han acercado a nuestras actividades académicas, a nuestros cursos y a las pruebas oficiales de certificación del español, DELE y SIELE. Detrás de estas cifras hay historias personales: nuevas vocaciones, oportunidades profesionales y profesores que transmiten a otros el conocimiento adquirido. Especialmente importante es para nosotros la formación del profesorado. El futuro del español depende, en buena medida, de quienes lo enseñan. Por ello, la actualización docente, el intercambio pedagógico y la colaboración con universidades e instituciones chinas son prioridades para ofrecer una enseñanza innovadora y adaptada a los estudiantes chinos.

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La traducción ocupa un lugar fundamental en las relaciones culturales entre China y el mundo hispanohablante. ¿Qué papel desempeñan los traductores en la difusión de nuestras literaturas y en el conocimiento mutuo entre ambas culturas?

En este sentido, la traducción ha sido y continúa siendo una herramienta esencial para el conocimiento mutuo, y el Instituto Cervantes ha contribuido a dar visibilidad a la extraordinaria labor de los traductores chinos, entre otras iniciativas mediante la elaboración de un catálogo de literatura traducida del español al chino, que permite apreciar la amplitud y diversidad de la presencia de nuestras literaturas en este país. La traducción no consiste únicamente en trasladar palabras de una lengua a otra. Es también una forma de interpretación, de creación y de hospitalidad cultural.

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Gracias a los traductores, Cervantes, García Márquez, Borges, Lorca y tantos otros escritores han encontrado nuevos lectores en China, del mismo modo que la literatura china ha enriquecido el horizonte cultural de los lectores en español. El próximo año, en el que conmemoraremos tanto el centenario de la Generación del 27 como el del nacimiento de Gabriel García Márquez, tendremos una ocasión especialmente propicia para celebrar este extraordinario patrimonio literario compartido. El simposio dedicará, por tanto, atención a la traducción y a la recepción de nuestras literaturas en China, con la participación de escritores, investigadores y traductores.

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