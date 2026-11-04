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“En Medellín no se habla peor que en Bogotá”: Luis García Montero, director del Cervantes

El poeta español reflexionó sobre la diversidad del español, el papel de las instituciones culturales y la importancia de las lenguas indígenas. También se refirió a la situación del Instituto Caro y Cuervo y a su relación con el Cervantes.

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Laura Valeria López
Este año, el Instituto Cervantes de Pekín conmemora dos décadas de presencia en la capital china. En el marco de esta celebración, se organizó un simposio dedicado a reflexionar sobre la evolución del español. Luis García Montero inauguró el evento.

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Para Luis García Montero, los libros son recuerdos de juventud. Fue muy importante su descubrimiento de las obras completas de Federico García Lorca en la biblioteca de sus padres, pero también se acercó a su obra a través de las canciones, que lo impactaron profundamente.

Ese fue su primer momento con la literatura. En la adolescencia llegó la lectura de la biografía que el hispanista irlandés Ian Gibson escribió sobre él y por ella descubrió los detalles de su muerte, la Guerra Civil en Granada y toda la represión que se vivió en aquellos…

Por Laura Valeria López

llopez@elespectador.com
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