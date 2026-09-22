Fundación Santa Fe reporta a Yamid Amat en "estado crítico" tras ingreso a UCI

La Fundación Santa Fe informó que Amat había ingresado a la UCI el pasado lunes en la noche y que ha requerido manejo integral e interdisciplinario. "El paciente se…

Yamid Amat, periodista colombiano de 84 años, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, tras sufrir un quebranto de salud. El centro médico recientemente se pronunció en un comunicado de prensa compartido a través de sus redes sociales. Este es el primer parte de salud entregado por el centro de salud sobre el estado del periodista.

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La Fundación Santa Fe informó que Amat había ingresado a la UCI el pasado lunes en la noche y que ha requerido manejo integral e interdisciplinario. "El paciente se encuentra en estado crítico y bajo pronóstico reservado", afrimaron. Además, el comunicado expresa que "los comunicados relacionados con su estado de salud se emitirán de acuerdo con la evolución de su condición y previa autorización expresa de su familia".

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Según reportó Semana, el periodista habría sufrido una descompensación severa mientras se trasladaba de Anapoima a Bogotá.

La situación de salud del periodista fue divulgada por Canal 1, medio en el que consolidó buena parte de su trayectoria y donde fundó con Juan Gossaín el noticiero CM&, que en noviembre de 2024 hizo su última transmisión. Su esposa e hijo lo han acompañado durante su estadía en el centro de salud.

Yamid Amat ha padecido durante varios años enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que afecta el funcionamiento de los pulmones y puede dificultar la respiración.

El periodista ha sido una de las figuras más importantes del periodismo colombiano y ha sido llamado un "maestro de las entrevistas". Comenzó su carrera en la Emisora Monserrate a mediados de los años 1960. Su trayectoria no se quedó estática solo en la radio, pues también incursionó en la prensa y la televisión. Ha trabajado en medios como Canal Caracol, Caracol Radio, RCN Televisión, Agencia EFE y se desempeñó como columnista de El Tiempo durante 23 años.

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