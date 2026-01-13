“Un poeta” competirá por el premio a Mejor película iberoamericana en los Premios Goya 2026

Ubeimar Ríos, protagonista de "Un poeta", recibió el premio a Mejor largometraje de ficción en el Festival de El Gouna, celebrado en octubre del 2025. Foto: David Sánchez

Este martes se conoció la lista definitiva de nominados a la cuadragésima edición de los Premios Goya, que se llevará a cabo en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona el próximo 28 de febrero. En ella, destaca la presencia de “Un poeta”, la película del colombiano Simón Mesa Soto que el año pasado se posicionó como una de las producciones más destacadas a nivel internacional.

La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls fueron los encargados de dar a conocer las producciones que competirán por premios en las 28 categorías que la Academia de Cine dispuso para estos galardones.

La cinta, protagonizada por Ubeimar Ríos y Rebeca Andrade, competirá en la categoría a Mejor película iberoamericana contra ‘Belén’, de Dolores Fonzi (Argentina); ‘La misteriosa mirada del flamenco’, de Diego Céspedes (Chile); ‘La piel del agua’, de Patricia Velásquez (Costa Rica), y ‘Manas’, de Marianna Brennand (Brasil).

Este se suma a otros importantes reconocimientos que “Un poeta” ha ido acumulando desde su desempeño estelar en el Festival de Cannes de 2025, donde se llevó el premio al jurado en la categoría “Un certain regard” (Una cierta mirada).

Desde entonces, ha pasado por otros importantes festivales de todo el mundo, dejando un precedente para el cine colombiano.

La competencia de “Un poeta” en los Premios Goya

‘Belén’, el segundo largometraje como directora de la actriz Dolores Fonzi, llega avalada por el reciente Premio Forqué de los productores españoles a la mejor película iberoamericana, y por la Concha de Plata del Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto que se llevó Camila Plaate.

La película, en la que Fonzi también actúa, da testimonio de la lucha por la legalización del aborto en su país a través de uno de los casos que marcaron el punto de inflexión en la reivindicación de ese derecho que finalmente fue reconocido en 2020.

‘La misterios mirada del flamenco’, ópera prima de Céspedes, se hizo con el premio principal de la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes. Es un western ‘queer’ atravesado por elementos mágicos que transcurre en un pueblo minero del norte de Chile.

Junto a ellas optará al Goya a la mejor película iberoamericana ‘La piel del agua’, de la directora costarricense Patricia Velásques Guzmán. La cinta cuenta la historia de Camila, una adolescente de 15 años, hija de padres divorciados que vive con su madre, quien sufre un accidente de tránsito que la deja en coma.

Desde Brasil aspira al Goya ‘Manas’, la primera obra de ficción de Marianna Brennand, un proyecto que nació con el objetivo de visibilizar la violencia que afecta a mujeres y niñas.

Además de en la categoría iberoamericana, esta edición de los Goya tendrán acento latino por otros nominados.

Es el caso de la chilena Antonia Zegers, candidata a actriz protagonista por su trabajo en ‘Los Tortuga’, un filme en el que interpreta a una madre que trata de salir adelante con su hija en un contexto social complicado.

O el argentino Juan Minujín, nominado como actor de reparto por su trabajo en ‘Los domingos’, la película de Alauda Ruiz de Azúa que más nominaciones consiguió, con 13. Un drama familiar sobre vocación, fe y adolescencia, donde se explora el conflicto que se genera en una familia cuando una adolescente decide que quiere ser monja.