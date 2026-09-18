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Itinerancia por el mundo: las provocaciones de Santiago Sierra

El artista español Santiago Sierra estará en Bogotá presentando su más reciente proyecto, ‘Gimnasia Popular’, que se exhibirá en Plural del 24 de septiembre al 14 de noviembre.

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Sandra Fernández
18 de septiembre de 2026 – 04:10 p. m.
"The Maelstrom" del artista Santiago Sierra.
"The Maelstrom" del artista Santiago Sierra.
Foto: Santiago Sierra

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El artista español Santiago Sierra lleva 35 años realizando provocaciones artísticas en diversas ubicaciones del mundo. Él interviene espacios tocados por injusticias sociales, lugares con adherencias humanas y con rastros de violencia, de exilio y desolación. Sierra convierte los cuerpos en espacios habitables que hablan por sus gestos o por su expresión nula. Por lo que cuenta su piel o por lo que dicen sus pasos.

“Mi obra habla de la libertad por su ausencia. Es una obra en la que tú cantas la libertad, solo que no estás ahí", explicó…

Por Sandra Fernández

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