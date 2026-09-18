Itinerancia por el mundo: las provocaciones de Santiago Sierra

“Mi obra habla de la libertad por su ausencia. Es una obra en la que tú cantas la libertad, solo que no estás ahí", explicó…

El artista español Santiago Sierra lleva 35 años realizando provocaciones artísticas en diversas ubicaciones del mundo. Él interviene espacios tocados por injusticias sociales, lugares con adherencias humanas y con rastros de violencia, de exilio y desolación. Sierra convierte los cuerpos en espacios habitables que hablan por sus gestos o por su expresión nula. Por lo que cuenta su piel o por lo que dicen sus pasos.

“Mi obra habla de la libertad por su ausencia. Es una obra en la que tú cantas la libertad, solo que no estás ahí", explicó Sierra. Su interés ha estado ligado a la utilidad del arte para saturar e incomodar a quien lo ve en una calle, en un museo, en una galería o en un video; aquí el arte se eleva para darle valor a la vida.

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El artista ha utilizado el performance como punto de partida para crear su obra. En algunos casos, ha usado objetos que detonan situaciones específicas, como columnas de concreto, cajas, counters, carros abandonados, carteles gigantes, banderas o muros. También ha hecho uso de rastros de fuego, barro, agua, sangre, luz y su ausencia. Pero es la presencia humana la que impregna todo el valor en sus obras. Sierra se interesó por hablar sobre la clase obrera, así que contrató a prostitutas, inmigrantes ilegales, militares retirados, drogadictos, indigentes, trabajadores explotados o sobrevivientes de guerras.

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“A los inmigrantes los han convertido en los nuevos enemigos de la Gestapo. Si ellos tenían a los gitanos, a los judíos como enemigos, pues ahora Estados Unidos tiene al migrante y siempre está bien hablarlo. Es muy fácil ser migrante; basta con cruzar una frontera. Yo lo soy a cada rato. Entonces se volvió normal que condenen tanto a las personas, pues se me hace una realidad de la que merece la pena hablar”, dijo el artista.

El video y la fotografía se convirtieron entonces en los vehículos que transportan sus creaciones. Aquí la carencia de libertad y un freno en el tiempo se encuentran en el blanco y el negro. Esta ausencia del color, el artista la recordó como Zeitgeist (el espíritu de la época en alemán) y Zeitlos ( la permanencia en el tiempo, en alemán) para darle fuerza a las acciones que ocurren en sus obras.

El gesto de agregarle distorsión a los rostros promete cuidar su identidad y ocultar su procedencia, manteniendo una esencia artística que se contrasta con el claroscuro de la imagen. También el hecho de poner de espaldas a cientos de personas como en su obra

‘102 refugiados de guerra de Yemen, Siria, Somalia, Kurdistán y Tanzania’ (2023-2024) que relatan la sumisión, la represión e incluso la incertidumbre.

La itinerancia, por su parte, se convirtió en el camino para llegar a lugares llenos de conflicto y sometimiento. Su pieza ‘NO, global tour’ es una obra que sigue vigente. Desde 2009, Santiago Sierra ha recorrido países como Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Islandia, Polonia, España y Japón llevando la palabra ‘NO’ en serigrafías, pinturas, letreros gigantes, fotografías y diversos objetos. Al respecto, el artista dijo: “Esta obra surgió antes de que explotaran todas las manifestaciones. Era una época en la que yo me preguntaba: ¿pero qué le pasa a la gente que no dice nada? Y decidí montar mi propia protesta. La llevé al lado de un cuartel general de la OTAN, al lado de una iglesia. Es muy fácil jugar con ella. Sobre todo, quería hacerla en lo que se consideraba primer mundo, que también en aquella época se estaba cayendo a pedazos, y en el planeta en el que yo me estaba moviendo como artista también”.

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Su arte dice lo innombrable que puede incomodar de la manera más sutil para nunca olvidar. ‘The Maelström’ (2023) es un video que se realizó en Gambia, en el occidente de África, con la participación de jóvenes de un equipo de fútbol local. Aquí los movimientos repetitivos se relacionan con los de presos que se desplazan de un lado al otro mientras se escucha parte del discurso del alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea en 2022, Josep Borrell, quien decía: “Europa es un jardín y el resto del mundo una jungla.” Sobre la obra dijo: “Yo creo mucha incomodidad. Quería representar la pesadilla de estos chicos porque su sueño y su pesadilla son ir a Madrid a jugar en el Real Madrid, o morir por el camino porque esto es un viaje pavoroso en el que muere mucha gente”.

Su más reciente proyecto, ‘Gimnasia popular’, está conformado por una serie de fotografías en las que se muestran 14 posiciones que la policía obliga a realizar en un espacio de detención. De alguna manera, estos movimientos Sierra los logra relacionar con posiciones de yoga que llevan un orden y que fueron producidas en diferentes países como Italia, España, Colombia, Brasil, México, Honduras y Costa Rica.

Plural, espacio cultural ubicado en el barrio San Felipe de Bogotá, estará presentando la exposición ‘Gimnasia Popular’, además de piezas, libros y videos que darán cuenta de la trayectoria de Santiago Sierra y que podrá conocer el público de manera gratuita, del 24 de septiembre al 14 de noviembre. Adicionalmente, durante la semana del arte en Bogotá, del 24 al 27 de septiembre, Visto Bueno, programa comercial de Plural, estará exhibiendo en ARTBO Feria algunas piezas emblemáticas de Sierra que se relacionan con el poder de la palabra y los símbolos.

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