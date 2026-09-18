MinCulturas y UNESCO evalúan recursos para recuperar patrimonio afectado por el terremoto

Paola Holguín, ministra de Culturas, y Nayef Al-Fayez, subdirector general de Cultura de la UNESCO, sostuvieron una reunión —en la que también participaron la Cancillería y la Delegación Permanente de Colombia ante el organismo— para revisar mecanismos de cooperación destinados a la recuperación…

En medio de una oleada de cuestionamientos al Ministerio de las Culturas, esa cartera anunció que evalúa con la UNESCO una ruta técnica y financiera para atender los daños que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto al patrimonio cultural del país.

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Paola Holguín, ministra de Culturas, y Nayef Al-Fayez, subdirector general de Cultura de la UNESCO, sostuvieron una reunión —en la que también participaron la Cancillería y la Delegación Permanente de Colombia ante el organismo— para revisar mecanismos de cooperación destinados a la recuperación de los bienes y manifestaciones culturales afectados.

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Según señaló el Ministerio de las Culturas, durante el primer mes de monitoreo, "el Gobierno Nacional ha identificado afectaciones en 378 Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, 49 bienes inmuebles, 11 colecciones de bienes muebles, 12 centros históricos y 12 de las 13 manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) presentes en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca".

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La cifra supone una actualización frente al primer balance presentado por el Ministerio cuatro días después del terremoto. En ese momento, la cartera había reportado 40 Bienes de Interés Cultural afectados: 22 con daños de grado alto, 13 de grado medio y cinco de grado bajo. También había identificado 84 bienes muebles e inmuebles con valores patrimoniales que no contaban con declaratoria nacional y ocho manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial afectadas.

Luego de conocerse la lista oficial de los bienes afectados según ese reporte, distintos usuarios hicieron un llamado Holguín para que se revisaran las afectaciones al patrimonio en distintos lugares y se amplíe el diagnóstico presentado por el Ministerio. Es un reclamo que continúa, por ejemplo, por parte de la directora de la Feria del Libro de Pereira, Claudia Morales, quien ha hecho llamados al Ministerio para que incluya en el diagnóstico a la cadena del libro de las zonas afectadas por el terremoto.

Junto a la @CancilleriaCol y @UNESCO activamos una ruta técnica y financiera para recuperar el patrimonio afectado por el sismo del 10 de agosto, que dejó daños en 378 bienes, 12 centros históricos y 13 manifestaciones de PCI.



Todos los detalles aquí ➡️ https://t.co/CsgleSyNEo pic.twitter.com/gXRyjictGJ — MinCultura Colombia (@mincultura) September 18, 2026

La afectación del Paisaje Cultural Cafetero

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Según el Ministerio, el sismo afectó 41 centros urbanos y zonas rurales del paisaje, con daños en viviendas tradicionales de bahareque y guadua, vías y equipamientos. Entre los municipios afectados están El Cairo, El Águila y Caicedonia, en Valle del Cauca; Montenegro y Quimbaya, en Quindío, y Anserma, en Caldas.

La situación también alcanza a las comunidades vinculadas a la tradición del viche, especialmente en Chocó y Valle del Cauca. De acuerdo con el Ministerio, más de 1.300 portadores tradicionales resultaron afectados por la destrucción de unidades productivas y alambiques, lo que dejó pérdidas económicas para familias que dependen de esta actividad.

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La dimensión de estos daños fue uno de los asuntos que Colombia llevó a la conversación con la UNESCO. “El sismo del 10 de agosto golpeó nuestra arquitectura tradicional y los medios de vida de nuestras comunidades en el Eje Cafetero y el Pacífico”, señaló Holguín.

Los mecanismos que evalúan

Para hacer frente a la emergencia, la delegación colombiana y representantes de la UNESCO evaluaron la activación de “cuatro fuentes especializadas de cooperación”, según informó el Ministerio. Una de ellas es el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF), que contempla recursos para equipos técnicos encargados de analizar las pérdidas y para la compra de materiales de emergencia.

También se estudia la Asistencia Internacional de Emergencia del Patrimonio Mundial, con la que se buscaría adquirir cubiertas temporales para proteger las viviendas y edificaciones tradicionales del Paisaje Cultural Cafetero frente al deterioro climático.

En el caso del patrimonio inmaterial, el Ministerio plantea acudir al Fondo de Asistencia del Patrimonio Inmaterial, destinado a apoyar la “salvaguardia urgente” de festividades y espacios de transmisión cultural afectados, entre ellos el Festival Petronio Álvarez y las Fiestas de San Pacho.

La propuesta incluye además “asistencia técnica especializada para museos”, dirigida a 34 instituciones afectadas, así como apoyo del Fondo del Patrimonio Mundial para la recuperación del Paisaje Cultural Cafetero a corto y mediano plazo.

Los cuestionamientos al Ministerio

La reunión con la UNESCO ocurrió en medio de los cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de las Culturas, entre otras cosas, por la decisión de suspender este año los Premios y Reconocimientos del Portafolio Nacional de Estímulos, una modalidad que no se había interrumpido en 27 años.

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La Resolución 1887, expedida este 14 de septiembre, dejó sin evaluación 1.308 propuestas. Entre las razones expuestas por el Gobierno están las condiciones presupuestales y la disponibilidad de recursos para garantizar la evaluación y el pago de los estímulos. El documento vincula esta decisión con la emergencia provocada por el terremoto y señala que, ante las necesidades derivadas de la calamidad pública, fue necesario priorizar la programación y disponibilidad de recursos del Programa Nacional de Estímulos.

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