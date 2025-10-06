“Goodbye”: una comedia teatral sobre amor, depresión y libertad

La pieza aborda la depresión, el suicidio asistido y la búsqueda de sentido a través del humor negro. Foto: Imagen promocional de la obra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La obra de teatro Goodbye, que aborda la depresión, el suicidio asistido y la búsqueda de sentido en la vida, regresa a Bogotá con funciones del 16 al 18 de octubre en la Sala Delia Zapata del Centro Nacional de las Artes (calle 10 #5-32).

El montaje narra la historia de Ernesto (Emmanuel Zapata), un hombre de 30 años que ha intentado suicidarse en varias ocasiones y recurre a la primera clínica de suicidio asistido de la ciudad, llamada Goodbye. Allí conoce a Viviana (Alejandra Chamorro), la secretaria del lugar, quien intenta mostrarle otra perspectiva mientras Ernesto atraviesa los exigentes filtros burocráticos de la clínica. La obra plantea preguntas sobre la libertad, el amor y la vida en sí.

Las funciones se llevarán a cabo el jueves 16 y viernes 17 de octubre a las 7:30 p.m., y el sábado 18 de octubre habrá doble función a las 4:00 p.m. y 7:30 p.m. La apertura de puertas será una hora antes de cada función y la edad mínima para ingresar es de 15 años. Los precios de las entradas son:

Platea delantera $62.600 + $6.400

Platea posterior $53.500 + $5.500

Balcón $35.350 + $3.650

Goodbye debutó en octubre de 2023 en el Teatro La Quinta Porra de Bogotá, con ocho funciones agotadas. La obra recibió reconocimientos en los premios EstoVi 2023, incluyendo Mejor Actor (primer puesto), Mejor Obra (segundo puesto) y Mejor Actriz (segundo puesto). En 2024 fue elegida Mejor Obra de Bogotá.

Durante su segunda temporada en el Teatro Petra, la obra agotó 16 funciones previas y desde entonces se ha presentado en Bucaramanga, Envigado y Medellín, reuniendo más de 3.800 espectadores en temporadas y giras. La puesta conecta el teatro con temas de salud mental y la reflexión sobre la vida.

Para adquirir sus entradas, visite: https://tuboleta.com/es/eventos/goodbye