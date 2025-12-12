Qué hacer en Bogotá: planes culturales para este fin de semana

Conozca los eventos culturales en la capital para este fin de semana. Foto: John Gaitán

Estos son algunos de los planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

Concierto Orquesta Filarmónica de Bogotá y Coros Filarmónicos

Fecha y hora: sábado 13 de diciembre a las 4:00 p.m.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia

Entrada: libre hasta completar aforo

Detalles del evento: La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), bajo la dirección de Rubián Zuluaga, se une al Coro Filarmónico Juvenil y a los Coros del Programa de Formación para interpretar las tonadas y villancicos más populares de estas festividades. El concierto hace parte de la programación navideña de la OFB.

“Una ciudad imaginada”: show digital inmersivo

Fecha y hora: 13 y 14 de diciembre, con tres funciones diarias: 6:30 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. También habrá shows del 17 al 23 de diciembre.

Lugar: Plaza de Bolívar.

Entrada: libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: Es un show inmersivo 360° que mezcla el arte digital, la música y el performance para que el público presenta viva una experiencia sensorial. El espectáculo contará con la participación de más de 50 artistas y presentarán a cuatro personajes principales que guiarán a los asistentes en este recorrido: la Guardiana de la Memoria, el Ángel de los Sueños, la Cuidadora de Vida y el Ángel de la Calle. Además, el cierre estará a cargo de un ensamble femenino de percusión para completar la experiencia que durará alrededor de 35 minutos.

“El Cascanueces” en cine: Cineco Alternativo

Fecha y hora: 13 y 14 de noviembre, los horarios de las funciones pueden consultarse en la página de Cine Colombia.

Lugar: Salas de cine de Avenida Chile, Unicentro, Gran Estación y Lumina.

Entrada: desde $42.000

Detalles del evento: Cineco Alternativo trae a las pantallas el famoso ballet navideño que narra la historia de Clara, una joven a quien la regalan un cascanueces, el cual cobra vida en sus sueños y la lleva a vivir una aventura mágica. En esta ocasión, la obra es interpretada por la Compañía de Ballet de la Ópera de París y el público podrá disfrutar de las únicas funciones este fin de semana.

The Wailers, el aniversario 40° de “Legend”

Fecha y hora: 14 de diciembre a las 7:00 p.m.

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Entrada: boletas desde $129.000 más servicio.

Detalles del evento: The Wailers, grupo jamaicano de reggae que fue liderado por Bob Marley, celebrará el 40.° aniversario del álbum “Legend”, así como el lanzamiento de la película biográfica “Bob Marley: One Love”. Esto en un concierto que reunirá los más grandes éxitos de la banda y que será un tributo a la memoria de Marley.

Pícnic Literario Tutaina en El Tintal

Fecha y hora: 14 de diciembre, desde las 11:00 a.m.

Lugar: Parque El Tintal

Entrada: libre

Detalles del evento: un espacio para que la familia disfrute de la literatura, la música y el arte. Habrá lanzamientos editoriales de Libro al Viento y también distintas actividades, como un taller de dibujo con el ilustrador Guillermo Torres Carreño y un conversatorio con cuatro exponentes del rap de la ciudad: DJFonxz, Midras Queen, Sandra Reyes y El Alfarero.

Ruta de ferias navideñas de espacios independientes

Fecha y hora: 13 y 14 de diciembre, desde las 11:00 a.m.

Lugar: Casa Tinta, Soledad y Compañía, La Facultad del Rayón, Collage: Sándwich-Bar, El Cuarto Plegable, Mutuo Casa Taller y Casa Quemada.

Entrada: libre

Detalles del evento: Una ruta de espacios independientes en Teusaquillo, donde se podrán encontrar emprendimientos y una variada programación cultural.

Casa Tinta: Emprendimientos de ilustración, diseño, textil y arte, además de talleres y charlas.

Soledad y Compañía: artesanías y piezas de negocios locales.

La Facultad del Rayón: emprendimientos, talleres y flash tattoos.

Collage: Sándwich-Bar: feria fotográfica de artículos nuevos y usados, junto con libros de fotografía.

El Cuarto Plegable: feria de publicaciones y libros emergentes.

Mutuo Casa Taller: productos artísticos, artesanales, gráficos y de diseño.

Casa Quemada: talleres de arte y activaciones de marca con eventos artísticos.

Obra de Teatro: “Uh Gar”

Fecha y hora: 13 de diciembre a las 10:30 a.m.

Lugar: Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO).

Entrada: libre hasta completar aforo.

Detalles del evento: “Uh Gar” es una obra de teatro destinada a los niños de la primera infancia. La obra, impulsada por el programa Nidos de Idartes, nos muestra a Uh-Gar, un monstruo cachorro que interactúa con los niños, por medio del dibujo y la música. Los niños mayores a 6 años pueden asistir, siempre y cuando en la familia haya otro niño de la primera infancia.