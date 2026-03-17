Polémica en la Bienal de Venecia por el pabellón de Rusia: podrían suspender la financiación

La edición número 60 de la Bienal de Venecia fue inaugurada el pasado 17 de abril. Foto: Getty Images

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La edición 61 de la Bienal de Venecia se inaugurará el próximo 9 de mayo. Sin embargo, a pocas semanas de su apertura, tanto figuras del arte como gobiernos se han opuesto a la presencia de Rusia en el evento. El pabellón que tendrá el país liderado por Vladimir Putin ha causado polémica durante los últimos días.

Cuando la bienal anunció la lista de países participantes el pasado 4 de marzo, que incluye a 99 países cuyos pabellones se encontrarán distribuidos entre el Giardini, el Arsenale y otros lugares de la ciudad, muchos notaron la presencia de la Federación Rusa, que no hacía una aparición en el evento desde el 2019.

Las críticas no se hicieron esperar y los cuestionamientos llegaron desde el mundo del arte y diferentes estados, como Ucrania. La situación generó tensiones diplomáticas.

“La Bienal de Venecia es una de las plataformas artísticas más prestigiosas del mundo y no debe convertirse en un escenario para encubrir los crímenes de guerra que Rusia comete a diario contra el pueblo ucraniano y su patrimonio cultural”, señalaron el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y la viceprimera ministra de Ucrania, Tetiana Berezhna.

La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, y el comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glen Micallef, condenaron “enérgicamente” la decisión de los organizadores de la Bienal de Venecia de permitir que Rusia esté presente en la edición de 2026 y amenazaron con cancelar la subvención que recibe ese organismo si esa participación se confirma.

“Condenamos enérgicamente la decisión de la Fundación Bienal de permitir que Rusia reabra su pabellón nacional en la 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia de 2026. La Comisión Europea ha sido clara en su postura respecto a la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania. La cultura promueve y protege los valores democráticos, fomenta el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, y nunca debe utilizarse como plataforma de propaganda”, dijeron en un comunicado conjunto.

Según medios europeos, la participación rusa este año fue impulsada por la Creative Union of Artists of Russia, una organización cultural vinculada a estructuras oficiales del país y respaldada por organismos estatales encargados de la política cultural.

Por su parte, el organismo europeo advirtió que: “Si la Fundación Bienal sigue adelante con su decisión de permitir la participación de Rusia, examinaremos otras medidas, incluyendo la suspensión o cancelación de una subvención vigente de la UE a la Fundación Bienal”.

Adicionalmente, una carta abierta firmada por 22 ministros europeos en la que solicitaron a la Biennale que impida que Rusia utilice este foro para buscar “aceptación internacional”.

Dentro de Italia, la situación también generó reacciones. El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, solicitó la renuncia de Tamara Gregoretti, integrante del consejo directivo de la bienal. Según informó el diario Il Messagero, esto se desató luego de que Gregoretti, designada por el ministerio y amiga del presidente de la bienal, Pietrangelo Buttafuoco, se mostrara a favor de la inclusión de artistas rusos en la muestra.

El ministro Giuli ya había dicho que desde el gobierno no comparten la decisión, aunque aclaró que es una determinación “totalmente autónoma” de la fundación que organiza la Bienal.

Mientras que Buttafuoco defendió su visión para esta edición de la bienal y la universalidad del arte, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, propuso la elección de artistas críticos con el Kremlin como una forma de zanjar la polémica. “Tenemos que tener cuidado a la hora de hablar de cultura. Una cosa son los oligarcas y otra el pueblo ruso. No tenemos que quemar a Dostoyevski, Tolstoi o Gorki porque eran rusos”, afirmó.

Por otro lado, Italia exigió a la bienal facilitar la documentación relativa a la participación de Rusia en la próxima edición para verificar su “compatibilidad” con el régimen de sanciones vigente. Pidieron información sobre las modalidades de montaje y gestión del pabellón, así como una copia íntegra de la correspondencia entre la Fundación y las autoridades moscovitas, según explicó el organismo en un comunicado.

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