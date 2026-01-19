“In The Lost Lands”, la cinta basada en una obra de George R. R. Martin, llega a Prime Video

"In The Lost Lands" está basada en un relato homónimo de George R. R. Martin publicado originalmente en el libro "Amazons II", en 1982. Foto: Constantin Film

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una de las historias del creador de “Game of Thrones” dio recientemente el salto a la pantalla grande y ahora estará disponible en un servicio de streaming. Se trata de “In The Lost Lands”, una película basada en un relato corto homónimo del autor y que desde esta semana está disponible en Prime Video.

La cinta fue estrenada en cines de todo el mundo en 2025 y ahora llega a la plataforma con una historia que muestra una nueva faceta de este autor estadounidense.

Dirigida por Paul W.S. Anderson y protagonizada por Dave Bautista y Milla Jovovich, “In The Lost Lands” aborda la historia de una reina, una bruja y un forastero que se ven envueltos en una oscura trama de magia, traición y peligro.

Bautista interpreta a Boyce, un vaquero vagabundo que se cruza en el camino de Gray Alyz (interpretada por Jovovich), una poderosa bruja a quien una reina le ha encargado adentrarse en las Tierras Perdidas (Lost Lands) para conseguirle un nuevo poder. Quiere tener la capacidad de convertirse en lobo.

Estos dos personajes deben adentrarse en lo que queda de un mundo posapocalíptico y manejado por un orden tiránico religioso para poder cumplir con las demandas de la reina. Pero, el camino los pondrá a prueba constantemente.

“La historia tiene los elementos con los que la gente está familiarizada por el trabajo de George, que les encanta, los personajes retorcidos, la intriga, el entorno oscuro, los monstruos”, dijo el director a Excelsior.

Por su parte, el mismo George R. R. Martin apoyó el desarrollo de esta serie, que además incluyó al mismo Bautista como productor, y culminó así con un nuevo proyecto cinematográfico más nacido de alguna de sus historias fantásticas.