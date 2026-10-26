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Inteligencia artificial y literatura: lo que se pierde cuando escribe una máquina

Una novela premiada por la editorial mexicana Almadía quedó bajo sospecha por el posible uso de esta herramienta. El caso volvió a desencadenar una discusión sobre la ética y la experiencia humana que hay detrás de cada libro.

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Redacción Cultura
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Para el escritor Mircea Cărtărescu, el diálogo entre el lector y el escritor se pierde cuando se escribe una novela con IA.

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A Mircea Cărtărescu le toma cerca de cinco años escribir una novela. Dice que es el tiempo que se puede demorar ese proceso cuando no se hace uso de la inteligencia artificial; también dice que está contento con los años que se tarda “porque escribir es como un matrimonio. Cuanto más largo es, más feliz eres”. Se niega rotundamente a usarla ni para documentarse, ni para ortografía, ni “cosas de estilo”. Para el escritor rumano, acudir a ella en el proceso de escritura, darle unos personajes y decirle, por ejemplo, que escriba un capítulo “es…

Por Redacción Cultura

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Comentarios
  • Lasmoiras(20wln)Hace 1 hora
    Creo que llegaremos a una época donde mejor leer todo lo escrito antes de 2022, escuchar toda la música anterior a esa fecha también etc…. como para "asegurar" el toque humano…
  • pachobarrios(bz384)Hace 1 hora
    Y eso le pasa a Almadía por estar más atentos a la agenda "woke" que a la calidad de los libros.
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