Una novela premiada por editorial Almadía, bajo sospecha de uso de Inteligencia Artificial

"Desde el día de ayer hemos recibido comentarios que sugieren el posible uso de inteligencia artificial generativa en la escritura de la novela…

La editorial mexicana Almadía anunció la suspensión de las actividades relacionadas con la presentación en España de Donde el agua trabaja, la novela del escritor peruano David Silva Rojas que ganó el I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. La decisión se produjo después de que la editorial recibiera señalamientos sobre el posible uso de Inteligencia Artificial en la escritura de la obra.

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"Desde el día de ayer hemos recibido comentarios que sugieren el posible uso de inteligencia artificial generativa en la escritura de la novela ganadora del I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat. Esta situación nos genera desconcierto y abre preguntas que nos planteamos con seriedad", señaló la editorial en un comunicado publicado en redes sociales el 23 de octubre. Las bases del concurso, añadió, prohibían el uso de estas herramientas en la escritura de las obras participantes.

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Las sospechas surgieron después de que Pangram, una herramienta de detección de textos generados con inteligencia artificial, señalara que el 99 % del contenido de la novela habría sido producido por una máquina, según informó el diario El País. Ese resultado, por sí solo, sin embargo, no demuestra que la obra haya sido escrita con IA.

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Almadía sostuvo que el autor declaró no haber utilizado estas herramientas y que no tenía motivos para desconfiar de su palabra. "Además de firmar y declarar en el contrato que no utilizó estas herramientas, el autor también nos lo aseguró en persona y no tenemos elementos para desconfiar de su palabra", afirmó.

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La editorial agregó que, durante la lectura de la obra, ni el jurado ni su equipo editorial consideraron que se hubiera empleado inteligencia artificial generativa.

En el comunicado, la editorial también se refirió a los límites de las herramientas para detectar textos generados con inteligencia artificial. "Los detectores pueden aportar información, pero sus resultados requieren interpretación y contraste, en especial, cuando están en juego la trayectoria de una persona y la confianza de los lectores", señaló la editorial.

Almadía anunció que estudiará del caso. "Consideramos necesario realizar una revisión detallada, sin anticipar conclusiones y con el cuidado que requiere una valoración que puedan afectar a una obra y a su autor. Mientras la llevamos a cabo, suspendemos todas las actividades relacionadas con la presentación del libro en España", señaló.

El caso de Thélyson Orélien

El caso se suma al del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, cuya novela C’était ça ou mourir fue cuestionada por un presunto uso de inteligencia artificial. En septiembre, un usuario anónimo de la red social X señaló que recurrió al detector Pangram y que el libro habría sido escrito casi en su totalidad con esta tecnología. Orélien negó las acusaciones y sus editores manifestaron inicialmente su respaldo.

La controversia, sin embargo, tuvo consecuencias para el escritor. El 25 de septiembre, la Academia Goncourt retiró la novela de la lista de aspirantes a su premio. Un mes después, la editorial canadiense Boréal anunció el fin de su relación profesional con Orélien tras encontrar "rastros de marcadores de IA en los metadatos de algunos documentos". La editorial, sin embargo, reconoció que no podía establecer con certeza en qué medida se había utilizado esta tecnología en la escritura de la novela.

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