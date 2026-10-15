Allende, que hasta ahora publicaba bajo el otro gran gigante editorial, Penguin Random House, se había presentado…

"Esta novela cierra el universo de ‘La casa de los espíritus'", afirmó la escritora hispana más leída al recoger el galardón de manos de los Reyes.

La escritora chilena Isabel Allende ha ganado este jueves noche la edición número 75 del premio Planeta de novela, dotado de un millón de euros, con la obra ‘La hora antes del alba’, que sigue la trama de ‘La casa de los espíritus’ tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

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Isabel Allende cierra el universo de "La casa de los espíritus" y gana el Premio Planeta

Allende, que hasta ahora publicaba bajo el otro gran gigante editorial, Penguin Random House, se había presentado bajo el seudónimo de Luz Ventura y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio ‘Los que faltan’.

La escritora de 84 años ha asegurado que, desde que en 1982 publicó ‘La casa de los espíritus’, había recibido numerosos mensajes de lectores que querían saber qué pasó con Alba después del final, pero es ahora cuando ha sentido que era el momento de retomarlo.

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"Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo extremo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir del país después del golpe en 1973″, señaló.

La autora confesó que nunca antes se había presentado a un concurso "para evitar la humillación de quedar en la cola" y que si ahora se ha animado es porque considera que a su edad "hay muy poco que perder".

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La trama de esta nueva historia del universo de ‘La casa de los espíritus’ se sitúa justo después del final de su más célebre título. Otras novelas conectadas también con esa historia publicadas con anterioridad fueron ‘Hija de la fortuna’, ‘Retrato en sepia’ y ‘Mi nombre es Emilia del Valle’.

La autora, que ahora da el salto a Planeta tras una trayectoria con Plaza&Janés, tiene como tradición comenzar a escribir una nueva novela cada 8 de enero, rodeada de velas y flores para recibir a las musas.

Nació el 2 de agosto de 1942 en Lima (Perú), donde su padre, el chileno Tomás Allende -primo hermano del presidente derrocado por Pinochet, Salvador Allende-, era diplomático.

Sus padres se separaron cuando ella tenía tres años y se fue a vivir a Chile con su madre, Francisca Llona, y dos hermanos. La nueva pareja de su progenitora, el diplomático Ramón Huidobro, les llevó a residir, entre 1953 y 1958, a La Paz (Bolivia) y Beirut (Líbano), donde ella estudió en colegios estadounidenses y británicos.

Tanto cambio de ciudad y colegio hizo que se protegiera leyendo libros, como si fueran "escudos", además de inventarse mundo imaginarios, según ha contado en diversas ocasiones.

De vuelta a Chile, estudió Periodismo y se casó con el ingeniero Miguel Frías, en 1962. En la capital, Santiago, trabajó en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) entre 1959 y 1965. En 1963 tuvo a su hija Paula, que murió en 1992 tras un año en coma, y a quien dedicó el libro ‘Paula’ (1994). En 1966 nació su hijo Nicolás.

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La dictadura del general Pinochet desencadenó su exilio a Venezuela y España, que duró quince años, hasta la llegada a su tierra para recibir en 1990 el Premio Gabriela Mistral, que le entregó el presidente Patricio Aylwin. Con su debut literario, ‘La casa de los espíritus’ (1982), conquistó a un numeroso y ecléctico público. Fue llevada al cine en 1993, con Meryl Streep, Glenn Close y Jeremy Irons y recientemente ha sido adaptada a serie de televisión.

Le siguieron ‘La gorda de porcelana’ (1984), ‘De amor y de sombra’ (1984), ‘Eva Luna’ (1987), ‘Cuentos de Eva Luna’ (1989), ‘El plan infinito’ (1991), ‘Paula’ (1994), ‘Afrodita’ (1997) e ‘Hija de la fortuna’ (1999). En el nuevo milenio empezó publicando ‘Retrato en sepia’ (2000), a la que siguieron ‘Chile, mi país inventado’ (2003), ‘La ciudad de las bestias’ (2002), ‘El reino del dragón rojo’ (2003), ‘En los bosques de los pigmeos’ (2004), ‘El Zorro, comienza la leyenda’ (2005) e ‘Inés del alma mía’ (2006).

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Después llega ‘La suma de los días’ (2007), sobre los avatares de su familia desde la muerte de su hija Paula. Continuó con ‘La isla bajo el mar’ (2009), ‘El cuaderno Maya’ (2011) y su primera novela policíaca, ‘El juego de Ripper’ (2014).

Le siguen ‘El amante japonés’ (2015), ‘Más allá del invierno’ (2017) y ‘Largo pétalo de mar’ (2019). En 2020 lanza ‘Mujeres del alma mía’, obra autobiográfica en la que reivindica la edad madura y en 2022 ‘Violeta’, la historia de una mujer entre 1920 hasta 2020, entre dos pandemias: la mal llamada gripe española y el coronavirus. Después publicó ‘El viento conoce mi nombre’ (2023) y el libro infantil ‘Perla, la súper perrita’ (2024), al que seguirán ‘Perla y el pirata’ o ‘Perla y la princesa’, contra el acoso escolar.

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Allende es miembro de la Academia de la Lengua chilena, de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico y patrona de la Fundación Salvador Allende.

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