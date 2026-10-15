De la Espriella anunció que el Ministerio de las Culturas volverá a cambiar de nombre

El primer mandatario, en su primera visita a la cartera cultural, anunció en un evento llevado a cabo en el Museo Santa Clara que el ministerio volvería a cambiar de nombre y ahora se llamará Ministerio de Cultura y Patrimonio. Además, presentó un concepto al que se refirió como la "contrarrevolución cultural", "orientada a fortalecer la identidad colombiana y proteger el patrimonio", según informaron desde la cartera.

"La palabra cultura, entendida en toda su amplitud, tiene manifestaciones artísticas, históricas, intelectuales, materiales e inmateriales. En el régimen anterior se fragmentó conceptualmente la cultura con el argumento, que es absolutamente falso, de que así se reconocía la diversidad. El Estado tiene la responsabilidad de conservar, restaurar, proteger y transmitir la herencia cultural de la nación. La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. Las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos", afirmó en su discurso.

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Por otro lado, se refirió a la "batalla cultural" que ha mencionado desde su campaña a la presidencia. "Las transformaciones de

Colombia no pueden limitarse a los asuntos de seguridad, economía, comercio, infraestructura y demás. Esa transformación también tiene una dimensión cultural, y creo que es un tema transversal a todos los problemas del país", dijo.

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Además, afirmó que se emprenderá un "lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente( los valores, la tradición familiar, la identidad nacional y la libertad individual), para imponer en reemplazo un modelo absurdo que han querido imponer en Colombia: el modelo de colectivos, denominaciones y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral".

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Según el presidente, el concepto del "wokismo" "desconoce las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, falsifica la historia, reduciéndola a una sucesión de luchas entre opresores y oprimidos. Esta corriente liberticida impone, a través de la violencia física y verbal, sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo y, como se ha dicho, en la cultura".

De la Espriella aseguró que dio instrucciones a la ministra Paola Holguín para que "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos", asegurando que se trataba de una "apología al terrorismo". Además, comentó que aumentará la protección al patrimonio religioso "como parte de la memoria nacional". "Las iglesias, conventos, el arte sacro, los archivos eclesiásticos, la música religiosa y las mismas manifestaciones de religiosidad, como las procesiones, por ejemplo, son parte fundamental de la cultura nacional. Son bienes históricos y artísticos sin los que es imposible comprender la historia del país, razón por la que deben ser conservados con especial atención y celo", dijo.

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"Se acabó la perversidad de convertir a la cultura en adoctrinamiento"

El presidente se refirió al gobierno de Gustavo Petro como "el regimen" que, para él, quiso contar la historia a su manera. Acusó a su predecesor de "fabricar" una cultura ofiicial y se comprometió a impedir que el "socialcomunismo ateo" atente contra los valores morales que la sociedad colombiana valora.

Sin embargo, al confrontar la retórica presidencial con el día a día dentro de las entidades, la comunidad académica y los propios funcionarios advierten una profunda paradoja: la proclamada lucha contra el adoctrinamiento se ha traducido en lo que, para ellos, es una imposición de una nueva agenda ideológica desde el Estado.

Por un lado, mientras el discurso oficial promete rescatar la neutralidad para que las instituciones pertenezcan a todos, las cuentas institucionales del Instituto Caro y Cuervo fueron utilizadas por su director, Sergio Esteban Vélez, para emitir posiciones morales y lecturas religiosas sobre autores como Gonzalo Arango y Andrés Caicedo. Este uso de las plataformas públicas provocó la reacción de más de un centenar de egresados de posgrado, quienes le recordaron en una carta abierta que la función del Estado "no es dogmatizar ni validar una única interpretación". A este reclamo se sumaron figuras de la cultura como la exministra Elvira Cuervo de Jaramillo —descendiente de Rufino José Cuervo—, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Margarita Posada, quienes coincidieron en que los canales del Estado no son un púlpito personal ni una trinchera para disputas partidistas.

A esto se suma que, lejos de ser un exabrupto aislado del director, fuentes internas contaron a El Espectador que la propia Presidencia de la República felicitó a la dirección del instituto por el impacto mediático provocado por sus videos. Entre tanto, la gestión técnica en territorio para la salvaguardia de las 65 lenguas indígenas del país se mantiene paralizada, el rediseño para crear la primera planta docente de carrera en 84 años aguarda congelado en los despachos del Ejecutivo y decenas de contratistas enfrentan el estancamiento de sus honorarios por el retorno al papel e imprecisiones en el manejo de la plataforma SECOP.

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