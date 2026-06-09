La pintura al óleo, el pintor alquimista y la ciencia del realismo (Teatro de la historia)

Jan van Eyck, “Retrato de hombre con turbante rojo”, 1433. Foto: Wikimedia commons

Johannes Stradanus (1523-1605) publicó a finales del siglo XVI un conjunto de grabados que representaban los más grandes descubrimientos e invenciones de su tiempo, entre los cuales incluyó la pintura al óleo como una de las innovaciones técnicas que, de manera similar al reloj mecánico, los anteojos, la imprenta, la pólvora, la brújula o el astrolabio, cambiaron el rumbo de la historia. Esta invención que le dio un nuevo alcance a la pintura del Renacimiento fue atribuida al pintor flamenco Jan van Eyck. Giorgio Vasari, en su obra “Las vidas...