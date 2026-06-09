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La pintura al óleo, el pintor alquimista y la ciencia del realismo (Teatro de la historia)

Las grandes pinturas del Renacimiento fueron mucho más que virtuosismo en el manejo del pincel. Requirieron de un conjunto de saberes resultado de arduo entrenamiento y constante experimentación. Con razón los grandes artistas del Renacimiento quisieron ser reconocidos no solamente como hábiles artesanos, sino como autores con conocimientos e ideas propias.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
09 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Jan van Eyck, “Retrato de hombre con turbante rojo”, 1433.
Jan van Eyck, “Retrato de hombre con turbante rojo”, 1433.
Foto: Wikimedia commons

Johannes Stradanus (1523-1605) publicó a finales del siglo XVI un conjunto de grabados que representaban los más grandes descubrimientos e invenciones de su tiempo, entre los cuales incluyó la pintura al óleo como una de las innovaciones técnicas que, de manera similar al reloj mecánico, los anteojos, la imprenta, la pólvora, la brújula o el astrolabio, cambiaron el rumbo de la historia. Esta invención que le dio un nuevo alcance a la pintura del Renacimiento fue atribuida al pintor flamenco Jan van Eyck. Giorgio Vasari, en su obra “Las vidas...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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