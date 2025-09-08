Javier Bardem, Tilda Swinton, Mark Ruffalo y Gael García Bernal apoyan boicot cultural a Israel por genocidio en Gaza

Javier Bardem, Tilda Swinton y Mark Ruffalo fueron algunos de los firmantes del manifiesto. Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El texto, difundido por el grupo Film Workers for Palestine y publicado inicialmente por el diario británico ‘The Guardian’, cuenta con las firmas de Mark Ruffalo, Olivia Colman, Tilda Swinton, Ava DuVernay, Ayo Edebiri, Yorgos Lanthimos y el mexicano Gael García Bernal, al igual que Juan Diego Botto, Alba Flores, Luis Tosar y Ana Belén.

“Como cineastas, actores y actrices, trabajadores de la industria cinematográfica e instituciones, reconocemos el poder del cine para dar forma a las percepciones”, dice el manifiesto, traducido a varios idiomas, entre ellos el español.

“En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza, debemos hacer todo lo posible para hacer frente a la complicidad en ese horror implacable”, señala.

Los firmantes afirman que, inspirados por el boicot cultural a la Sudáfrica del ‘apartheid’, se comprometen a “no proyectar películas, a no aparecer ni a trabajar de ningún modo con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, emisoras y productoras- que estén implicadas en el genocidio y el ‘apartheid’ contra el pueblo palestino”.

El comunicado recuerda el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que alertó de un “riesgo plausible de genocidio en Gaza” y anima a otros profesionales del sector a adherirse al boicot siguiendo las directrices de la sociedad civil palestina.

“Defender la igualdad, la justicia y la libertad para todas las personas es un profundo deber moral que ninguno de nosotros puede ignorar. Por ello, debemos pronunciarnos ahora por el daño causado al pueblo palestino”, mantienen.

“Respondemos al llamado de los cineastas palestinos, que han instado a la industria cinematográfica internacional a rechazar el silencio, el racismo y la deshumanización, así como a ‘hacer todo lo humanamente posible’ para poner fin a la complicidad en su opresión”, se lee en el comunicado.

Algunas de las instituciones mencionadas en el manifiesto son: festivales de cine, entre los que se encuentran el Festival de Cine de Jerusalén, el Festival Internacional de Cine de Haifa, Docaviv y TLVFes, los cuales, según el manifiesto, han continuado colaborando con el gobierno israelí. Adicionalmente, mencionaron que: “La gran mayoría de las productoras y distribuidoras de cine, agentes de ventas, cines y otras instituciones cinematográficas israelíes nunca han respaldado los derechos plenos e internacionalmente reconocidos del pueblo palestino”.

Sin embargo, reconocieron que hay algunas instituciones que no son “cómplices del genocidio” y recomendaron seguir las pautas publicadas por la sociedad civil palestina. Adicionalmente, en el manifiesto publicado no hay mención del movimiento Boicot, desinversión y sanciones (BDS), la iniciativa más prominente por parte de la sociedad civil en identificar lo que consideran “complicidad con Israel”.

La respuesta desde Israel

Por su parte, la Asociación de Productores Israelíes se pronunció frente al manifiesto y aseguró que “están apuntando a las personas equivocadas”.

“Durante décadas, los artistas, narradores y creadores israelíes hemos sido las voces principales que permiten al público escuchar y presenciar la complejidad del conflicto, incluyendo las narrativas palestinas y las críticas a las políticas estatales israelíes. Trabajamos con creadores palestinos, compartiendo nuestras historias y promoviendo la paz y el fin de la violencia a través de miles de películas, series de televisión y documentales”, escribieron en un comunicado enviado a The Guardian.

“Este llamado al boicot es profundamente erróneo. Al atacarnos —los creadores que damos voz a diversas narrativas y fomentamos el diálogo—, estos firmantes están socavando su propia causa e intentando silenciarnos. Este acto miope busca eliminar precisamente los esfuerzos de colaboración para poner fin a la violencia y lograr la paz. No lo permitiremos y frenaremos nuestros esfuerzos por poner fin a la violencia y lograr una paz justa en nuestra región para el beneficio de todos", añadieron.

La firma de este manifiesto se dio luego de que cientos de actores y directores firmaran una carta abierta condenando lo que describieron como “El silencio de la industria cinematográfica sobre la mortífera campaña militar de Israel en Gaza”.