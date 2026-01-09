Johnny López, el escultor colombiano que llegó con sus obras al LA Art Show

Las escultoras de Johnny López estarán expuestas en el Pabellón Latinoamericano del LA Art Show. Foto: Johnny López

El escultor colombiano, Johnny López, ha marcado un precedente en el arte contemporáneo nacional al participar en el LA Art Show, una de las ferias más reconocidas y longevas de EE. UU. Hasta el 11 de enero, tres obras del artista serán exhibidas en el pabellón latinoamericano, un espacio que se presenta como novedad para este año y que se instauró bajo la gestión de la curadora argentina Marisa Caichiolo.

En esta 31° edición, el LA Art Show se desarrollará en el West Hall del Centro de Convenciones de Los Ángeles. Fundada en 1994, la feria reúne anualmente a más de 90 galerías, museos y organizaciones artísticas sin ánimo de lucro, los cuales exponen nuevas propuestas creativas que enriquecen el panorama del arte contemporáneo.

El proyecto del pabellón latinoamericano se ha constituido como una apuesta por visibilizar temas como la memoria y la identidad que atraviesan a nuestra región y que se resignifican por medio de la cultura.

“En un momento en que los problemas de inmigración siguen afectando de manera desproporcionada a las comunidades latinoamericanas, es especialmente importante brindar una plataforma para estos artistas”, afirmó Caichiolo, en un comunicado de prensa.

Las obras presentadas por López consisten en tres esculturas, representadas por Verse Art Gallery. La primera, titulada “Sidereal Eagle”, es la representación de 1.8 metros de un águila, que entremezcla el simbolismo ancestral de esta ave, con elementos y recursos artísticos actuales.

Otra de las obras creadas por el artista colombiano se llama “Queer eagle”, la cual retoma nuevamente la imagen del águila y la atraviesa a partir de cuestiones sobre diversidad e identidad. Por último, está la escultura “Laocoön and His Nemojis”, que pone a dialogar las técnicas clásicas de este tipo de arte con la cultura del emoji que se maneja hoy en día.

Frente a su experiencia en este espacio, López manifestó: “Ha sido muy significativa y enriquecedora. Exponer con Verse Gallery en el LA Art Show, especialmente en el recién inaugurado Pabellón de Latinoamérica, es participar en un escenario con una curaduría impecable a cargo de Marisa Caichiolo. Además de ser un espacio de alta visibilidad donde distintas narrativas culturales dialogan, ver mis obras allí confirma que mi investigación simbólica, espiritual y artística conecta con públicos diversos en un contexto internacional”.

Johnny López nació en Pereira y desde temprana edad mostró interés por el quehacer creativo. Gran parte de sus estudios los llevó a cabo en Europa y, posteriormente, llegó a convertirse en copista oficial en el Museo del Louvre en París, una experiencia que, junto con otras, le dio un bagaje notable para el resto de su trayectoria.

El trabajo del artista ha llegado a distintos escenarios en Colombia, como el Museo de Arte de Pereira y el Aeropuerto Internacional El Dorado, con su obra “El Imperio Neocolombino Contrataca”. Además, López también ha tenido presencia en otros espacios reconocidos a nivel global, como la Bienal de Venecia (2022) y exposiciones individuales y conjuntas en países como Estados Unidos, España, Italia, Japón, Argentina, Ecuador, entre otros.

El escultor describió su estilo artístico como una producción situada entre “lo ancestral y lo contemporáneo”. Este enfoque surgió a partir de una visión del arte que retoma distintas culturas como una forma de homenaje a sus tradiciones, pero también como una oportunidad de crear nuevos símbolos que resignifiquen el imaginario de nuestro mundo

Si bien ha trabajado con elementos ancestrales de diversas latitudes, también expresó un marcado interés por visibilizar a las comunidades precolombinas de su propio país. Además, ha creado un código simbólico propio llamado “johnnyglifics”, que junta la función de los jeroglíficos con un lenguaje visual actual.

Por último, López reconoció que, para abrirse camino en el ámbito internacional, ha tenido que atravesar tanto obstáculos logísticos, como visiones externas arraigadas en estereotipos. Sin embargo, también reconoce el valor que tiene el arte de la región actualmente: “La oportunidad está en la riqueza simbólica y cultural de América Latina, que hoy despierta un interés creciente y permite aportar miradas críticas y complejas al panorama global del arte”.