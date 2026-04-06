Juan Villoro: “Aprendí a asociar las cosas que me gustaban con el gusto de contarlas”

El libro "Los héroes numerados" de Juan Villoro fue publicado por primera vez en febrero de 2026. Foto: EFE - © Iñaki Porto

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El escritor mexicano Juan Villoro, uno de los cronistas más reconocidos en lengua española, aseguró que el crecimiento del fútbol femenino es lo más trascendente de los últimos tiempos del balompié en el mundo.

“Lo más importante del fútbol contemporáneo es el fútbol de las mujeres, que tiene como principal virtud la honestidad. Es un fútbol como lo fue en un principio el de hombres; un juego de jugadas, valga la redundancia, no de fingir faltas ni de hacer berrinches”, afirmó Villoro en una entrevista.

Con numerosos premios por sus cuentos, ensayos y novelas, Villoro también ha sido reconocido por la belleza de su prosa en los libros de fútbol, entre ellos ‘Dios es redondo’, con el que ganó el Premio Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán en 2006.

Ahora la editorial Planeta ha reeditado ese volumen y ‘Balón dividido’, que se suman a su nueva obra, ‘Los héroes numerados’, una recopilación de crónicas sobre las muchas caras del balompié, entre ellas la presencia de mujeres.

“El fútbol de ellas es más cordial, más familiar; tiene una relación fluida con la maternidad; es un fútbol que a mí me gusta mucho, con virtudes, porque, al ser más lento, resalta la habilidad”, explicó.

El ‘síndrome de Georgina’

Los 11 capítulos del libro, la misma cantidad que jugadores de un equipo en un partido, están escritos con un toque de lirismo y con humor, como cuando el escritor compara su situación con la de la esposa del goleador Cristiano Ronaldo porque, como ella, él tiene una pareja futbolista, aunque no profesional.

“Tengo el ‘síndrome de Georgina’. Mi esposa es futbolista y tiene la edad de Cristiano Ronaldo, o sea, tanto Georgina como yo estamos cansados de verlos con bolsas en los tobillos y las rodillas. El humor es parte de la vida, lo mismo que la ironía, y no he querido privarme de eso”, confesó.

‘Los héroes numerados’ incluye perfiles de leyendas del fútbol como René Higuita, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas, Luka Modric y Antoine Griezmann, entre otros. De Beckenbauer dice que, hijo de un empleado de correos, aquilató la importancia de los mensajes y se volvió experto en dar pases, en tanto que Andrés Iniesta unificó con un gol a la dividida España.

“Los escritores escriben con pasión de lo que les gusta. Alejo Carpentier, un musicólogo consumado, comparaba la novela con la sonata. Julio Cortázar, aficionado al jazz, lo incorporó a su literatura y Haruki Murakami, corredor de distancias largas, escribe de maratones. Yo soy muy aficionado al fútbol”, reveló.

Si hubiera un Mundial de aficiones, México llegaría a la final. El árbitro es un sacrificado a título vitalicio y el masajista, la excepción franciscana en un gremio de vanidosos. Son ideas de Villoro en su nuevo libro.

Un extremo derecho de pocas luces

De joven, Villoro jugó como extremo derecho, pero tenía pocas luces. Sin embargo, le debe su profesión al fútbol porque empezó a tener conciencia del arte de contar historias al escuchar a cronistas como Ángel Fernández.

“Los grandes de aquella época me enseñaron que un partido aburrido podía convertirse en la guerra de Troya si estaba bien contado. De niño aprendí a asociar las cosas que me gustaban con el gusto de contarlas, aunque entonces no sabía que eso estaba relacionado con mi oficio futuro”, señaló.

A pocas semanas del Mundial, ‘Los héroes numerados’ delata la corrupción de la FIFA y cuenta cómo la Argentina de Maradona jugó su partido contra Inglaterra del Mundial de 1986 con camisetas compradas en un mercado callejero de la Ciudad de México.

“No soy un cronista de hechos, no escribo reportajes, sino que reconstruyo lo sucedido y lo trato de contar de otra manera”, dijo.

Hincha del Necaxa de México y del Barcelona, en España, ya que no tenía talento en la cancha, Juan Villoro asume el fútbol con vocación de rapsoda; recita poesía, aunque en prosa.

“En la crónica me interesa la vocación lírica para que la gente vuelva a sentir de otro modo la emoción que vivió en el primer momento, tal vez con mayor fuerza”, aseguró.