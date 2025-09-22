Judith Butler entre 160 nombres que UC Berkeley entregó a administración Trump por presunto antisemitismo

Judith Butler, aunque está semi-retirada, continúa cumpliendo con algunas obligaciones en la escuela de posgrados. Foto: University of California, Berkeley

El nombre de Judith Butler fue uno de los 160 que la Universidad de California en Berkeley compartió recientemente con la administración de Donald Trump, por presuntos “incidentes antisemitas”. La institución educativa incluyó en esa lista a profesores, personal administrativo y estudiantes, en un movimiento catalogado por un docente como “una práctica de la era McCarthy”, de acuerdo con The Guardian.

La universidad envió una carta a las personas afectadas por esta decisión “revelando que los abogados de la universidad habían incluido sus nombres en informes a la oficina de derechos civiles (OCR) del Departamento de Educación”, de acuerdo con el medio inglés.

Esta movida se da mientras que la administración Trump ha tomado fuertes medidas en contra de instituciones educativas de élite en las que se han registrado movimientos pro Palestina. La profesora de UC Berkeley fue una de las nombradas en la lista y en entrevista con Democracy Now! aseguró: “No hay pruebas sólidas de que el antisemitismo esté extendido en el campus. Tomar una postura contra el genocidio ciertamente no es antisemita. La mayoría de los judíos están en contra del genocidio, y nos enseñaron a estar en contra del genocidio, y también nos enseñaron que ‘nunca más’ es un lema que debería aplicarse a todas las personas”.

Según contó Butler, quien ha sido crítica de Israel, recibió la carta sobre la lista de parte de David Robinson, asesor principal del campus de UC Berkeley, en la que decía: “acusaciones de acoso y discriminación antisemitas” y “se exige la presentación de documentos completos”. Sin embargo, afirmó que en la carta no se especificaban las acusaciones, ni había información sobre ellas.

“Hemos sido un lugar donde se pueden debatir libremente temas públicos controvertidos. Tenemos diferentes puntos de vista sobre Israel y Palestina. Necesitamos escucharlos incluso cuando nos incomodan. Ese es el espíritu del lugar que he defendido y afirmado durante 30 años. Así que es desgarrador y vergonzoso”, dijo Butler, de acuerdo con The Guardian.

De acuerdo con Politico, 600 profesores universitarios alrededor del mundo que han trabajado con docentes en UC Berkeley firmaron una carta abierta dirigida al presidente de UC, James Milliken, y el canciller de UC Berkeley, Richard Lyons, en la que se mostraron preocupados por la decisión.

“Cualquiera que sea el motivo por el que UC Berkeley pueda acceder a las investigaciones federales en lugar de negarse a cumplir, va en contra del principio de transparencia notificar a las personas que sus nombres han sido remitidos a la administración sin comunicarles el contenido y la naturaleza de las acusaciones”.

En entrevista con Democracy Now, Butler aseguró que: “Probablemente, corro menos riesgo que la mayoría de las demás personas nombradas, y esa es una de las razones por las que lo he hecho público. Pero hay estudiantes nombrados que son estudiantes internacionales y que tienen visas. Hay profesores nombrados que no cuentan con la protección de la libertad académica y que a veces también tienen visas. Pueden ser detenidos. Pueden ser secuestrados. Pueden ser, como sabemos por Tufts y Columbia, parados en la calle. Pueden ser detenidos. Pueden ser deportados. Pueden perder su trabajo. Pueden perder su plaza en la universidad, ser expulsados”.