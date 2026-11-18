Después de más de dos meses de cuestionamientos por la llegada de Julia Cristina Daza Noguera a la dirección de la Biblioteca Nacional, su nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca "por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida", según se lee en un auto del 11 de noviembre. Desde que asumió el cargo, el pasado 1 de octubre, trabajadores de la institución han cuestionado su falta de experiencia en el sector bibliotecario y de gestión patrimonial, y han denunciado…

Después de más de dos meses de cuestionamientos por la llegada de Julia Cristina Daza Noguera a la dirección de la Biblioteca Nacional, su nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca "por no acreditar la experiencia profesional relacionada mínima requerida", según se lee en un auto del 11 de noviembre. Desde que asumió el cargo, el pasado 1 de octubre, trabajadores de la institución han cuestionado su falta de experiencia en el sector bibliotecario y de gestión patrimonial, y han denunciado malos tratos, desorden administrativo y desconocimiento del ecosistema del libro.

La decisión judicial se tomó tras estudiar una demanda de nulidad electoral presentada el 14 de octubre por la senadora Jennifer Pedraza y otros ciudadanos, quienes cuestionaron que Daza cumpliera los requisitos para ocupar el cargo.

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En contexto: Los primeros días de Daza en la Biblioteca Nacional: entre denuncias de maltrato y desorden

El Ministerio de Cultura había certificado que Daza contaba con 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, frente a los 72 meses exigidos para el cargo y que esas actividades "evidencian el desarrollo de procesos sustancialmente análogos a los exigidos por el cargo". Sin embargo, al revisar las certificaciones laborales, el tribunal encontró que su trayectoria correspondía principalmente a trabajos en comunicaciones, relaciones públicas y divulgación institucional, y no a las tareas propias de la Biblioteca Nacional, como dirigir la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y gestionar el patrimonio bibliográfico y documental del país.

Para el Tribunal, el Ministerio hizo un análisis “arbitrario porque dedujo una similitud funcional entre la experiencia acreditada por la demandada y las funciones neurales del empleo a proveer”. Entre los trabajos que el Ministerio reconoció como experiencia relacionada están, por ejemplo, sus casi tres años en Escolio Consultores, sus casi dos años en la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y casi cinco meses como jefe de prensa en la campaña presidencial de Noemí Sanín, entre diciembre de 2009 y mayo de 2010.

¡Suspendida Julia Daza como directora de la @BibliotecaNalCo! El Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón y decretó la suspensión como medida cautelar.



El cargo exige experiencia específica que no acreditó. Los requisitos no pueden modificarse para acomodar… https://t.co/4m7gPSQYj1 pic.twitter.com/fkL96LsZwX — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 18, 2026

Los demandantes también cuestionaron que Daza no tuviera un "título profesional en Bibliotecología, pese a que las funciones asignadas al empleo corresponderían a actividades de dirección bibliotecaria comprendidas en dicha regulación especial". No obstante, el Tribunal no acogió ese argumento para suspender el nombramiento. Consideró que se necesita un análisis más amplio de las normas que regulan la profesión y el cargo. Además, el manual de funciones contempla títulos de distintas áreas, entre ellas Comunicación Social y Periodismo.

“El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que uno no está preparado. Intentaron embutirnos a las malas la experiencia profesional de la señora Daza, pero tal como lo establece el manual de funciones, su trayectoria como comunicadora en campañas presidenciales o para ciertas entidades no basta para dirigir la Biblioteca Nacional ni liderar los programas que esta entidad adelanta”, señaló la senadora Pedraza.

Según han contado funcionarios de la Biblioteca a este diario desde hace semanas, la falta de experiencia de Daza se ha hecho evidente en distintas reuniones. Una de las fuentes aseguró que la directora ha llegado a confundir librerías con editoriales. También recordó la visita de bienvenida, cuando le mostraron algunas de las piezas más valiosas de la institución, entre ellas el manuscrito de La vorágine. "Una de las primeras cosas que sorprendió fue que no supiera quién era José Eustasio Rivera", contó.

Otra trabajadora relató a este diario que para los 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Daza propuso digitalizar El libro de la verdad, pese a que ya estaba digitalizado. "Se supone que dirigió una publicación de ediciones y no tiene ni idea de cómo se hace un libro. O sea, quiere digitalizar un libro que ya está digitalizado", afirmó.

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