Los primeros días de Daza en la Biblioteca Nacional: entre denuncias de maltrato y desorden

Diez días antes de asumir la dirección de la Biblioteca Nacional, Julia Cristina Daza Noguera llegó con una comitiva a recorrer los anaqueles y pasillos donde se guarda la memoria del país. Eran cerca de una decena de acompañantes que la seguían a todas partes y, tras su posesión el pasado 1 de octubre, algunos se han quedado con ella. Sin embargo, ninguna de esas personas tiene contrato ni vinculación formal con la entidad, según afirman trabajadores de la institución. Aun así, dan órdenes a los funcionarios y transmiten solicitudes que,…

Diez días antes de asumir la dirección de la Biblioteca Nacional, Julia Cristina Daza Noguera llegó con una comitiva a recorrer los anaqueles y pasillos donde se guarda la memoria del país. Eran cerca de una decena de acompañantes que la seguían a todas partes y, tras su posesión el pasado 1 de octubre, algunos se han quedado con ella. Sin embargo, ninguna de esas personas tiene contrato ni vinculación formal con la entidad, según afirman trabajadores de la institución. Aun así, dan órdenes a los funcionarios y transmiten solicitudes que, incluso fuera de la jornada laboral, parecen siempre urgentes para la directora.

La presencia de esos “asistentes” es una de las fuentes de malestar en la Biblioteca Nacional y se suma a los cuestionamientos que rodean a Daza desde antes de su llegada por la falta de experiencia en bibliotecas y en gestión patrimonial que refleja su hoja de vida, aunque el Ministerio de las Culturas ha defendido que cumple los requisitos del cargo.

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Para los funcionarios de la institución que hablaron para El Espectador —y que pidieron reservar su identidad por temor a las consecuencias laborales—, las primeras semanas de Daza al frente de la Biblioteca han evidenciado un desconocimiento del sector del libro y del funcionamiento de la gestión pública, además de malos tratos y dificultades de comunicación con los trabajadores.

Ese problema de comunicación está relacionado, en primera medida, con el papel que ejercen quienes acompañan a Daza. La fuentes que hablaron para este diario señalan que se presentan como asesores de despacho y aseguran estar en proceso de contratación. Sin embargo, no tienen correo institucional y los trabajadores de la Biblioteca saben poco sobre su vínculo con la entidad. “La trazabilidad de esto es muy problemática. Se presentan como asesores de despacho, piden cosas y dan órdenes sin tener ningún vínculo contractual con la biblioteca”, afirma una de las fuentes.

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La falta de claridad sobre ese vínculo es todavía más preocupante si se tiene en cuenta la forma en que circulan las instrucciones a través de los intermediarios: los funcionarios reciben mensajes por WhatsApp que anuncian que la directora necesita algo, que hay que ir a la dirección, que es urgente. A veces las indicaciones se contradicen y otras tantas llegan antes de que empiece la jornada laboral o después de que termina. “Solamente es a través de estas señoras (que no tienen contrato) que te avisan que te necesitan en dirección y te toca correr. Es un irrespeto total por el tiempo de las personas, hay un desorden absoluto y un equipo que no sé hasta qué punto va a aguantar”, dice uno de los funcionarios.

La presencia de los asesores no se limita a transmitir solicitudes. Los testimonios señalan que reciben información de cada una de las áreas y han contactado a gremios del sector del libro en nombre de la directora.

También relatan que Daza llega a esas reuniones con abogados externos que no hacen parte de la entidad. “Eso de los abogados está muy raro. Creo que la situación también demuestra una falta de conocimiento de la gestión en el sector público sobre cuáles son los límites, o cuál es la relación frente a una persona con un contrato de prestación de servicios y cuál es la relación frente a un funcionario”, señala una de las fuentes.

A eso se suma la falta de trazabilidad sobre la que alertan los trabajadores. Indican que las presentaciones hay que llevárselas impresas a la directora y las respuestas no siempre quedan registradas en canales oficiales como el correo. “No sé si lo hace a propósito o por ignorancia, pero no deja trazabilidad. Todo lo quiere revisar, todo lo quiere aprobar, pero uno le escribe por WhatsApp y no contesta. No se comunica con nadie por correo electrónico, o sea, no hay un solo correo electrónico solicitando información”, afirma una de las fuentes.

El Espectador intentó contactar nuevamente a la directora Daza para preguntarle por las denuncias recibidas, pero desde el Ministerio de Culturas se indicó que la instrucción sigue siendo la misma: Presidencia no ha dado autorización para entrevistas.

“No conoce el ecosistema del libro”

En las primeras reuniones con Julia Daza, los trabajadores de la Biblioteca Nacional han encontrado, según sus testimonios, dificultades que van más allá de la comunicación y el trato. Una de las fuentes cuestiona las propuestas que ha hecho la directora y su conocimiento del funcionamiento editorial. “El trato lo tiene ahora todo ‘mansito’ porque está en el ojo del huracán, pero el desconocimiento es absoluto, y eso es todavía más preocupante”, afirma.

La fuente asegura que ha visto esa falta de experiencia en las reuniones: “Son reuniones agotadoras porque ella dice cosas que no tienen sentido”. En uno de esos encuentros, por ejemplo, Daza habría pedido a los coordinadores definir los “logros tempranos” para los primeros cien días del Gobierno de Abelardo de la Espriella. "Su idea fue digitalizar El libro de la verdad. Se supone que dirigió una publicación de ediciones y no tiene ni idea de cómo se hace un libro. O sea, quiere digitalizar un libro que ya está digitalizado”, afirma una de las trabajadoras.

Otra fuente afirma haber escuchado a la directora confundir librerías con editoriales. “No creo que capte la diferencia entre una librería y una editorial”, dice, y enseguida recuerda la visita de bienvenida, cuando mostraron a la directora algunas de las piezas más valiosas de la Biblioteca, entre ellas el manuscrito de La vorágine. “Una de las primeras cosas que sorprendió fue que no supiera quién era José Eustasio Rivera”, cuenta.

La preocupación se extiende al futuro de la institución. El próximo 9 de enero, la Biblioteca Nacional cumplirá 250 años, una fecha que implica responsabilidades de conservación, investigación y divulgación del patrimonio bibliográfico. “Es una efeméride importante para el país, que estará en manos de una persona que no tiene ningún conocimiento sobre la gestión patrimonial”, dice una de las fuentes. “Estoy seguro de que vivirá muchos años más, pero está en unas manos incapaces, unas manos que no entienden el ecosistema del libro, que no entienden la relación entre patrimonio, librerías, bibliotecas, editores y creadores”.

La insistencia en hacer "curaduría"

La palabra apareció en el discurso de posesión y, según una de las fuentes, se repite desde entonces en las reuniones. ““Menciona que todo tiene que salir con curaduría, pero hasta el momento no hemos tenido la primera curaduría de ella. No sabemos qué es lo que va a hacer".

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Por ejemplo, para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará en noviembre, ya existe un proceso para la selección de los libros. De acuerdo con lo que explicaron las fuentes, un experto en distribución con conocimiento de los mercados editoriales colombiano y mexicano revisa los títulos que proponen las editoriales y evalúa cuáles conviene llevar. Si las obras de un autor ya las publican editoriales mexicanas, por ejemplo, puede descartarse. “Así se hace la curaduría”, explica la fuente.

Daza habría pedido la lista de títulos y habría insistido en hacer una selección adicional a la que ya realiza el equipo editorial. Sin embargo, esa revisión aún no se ha materializado. “Ella no ha hecho todavía nada, entonces en este momento son especulaciones, pero lo estamos leyendo internamente como un interés por hacer una censura”, afirma una de las funcionarias.

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La insistencia por hacer curaduría aparece en otros frentes. Otra trabajadora de la Biblioteca Nacional cuenta que una sala infantil que estaba prevista para abrir el 1 de octubre ha tenido trabas por parte de la directora: “Ella mencionó que no se puede abrir la sala hasta que ella no revise la lista de los libros para los niños. La lista se formó con un comité concertado entre asociaciones de libros infantiles, especialistas de la biblioteca, pero ella menciona que no se puede abrir hasta que ella no cure y revise la lista de los materiales. ¿Cuál es la intención con esa curaduría? Esa es una de las primeras preocupaciones”.

Es un patrón que parece repetirse. Según relata una de las fuentes, Daza le planteó a un funcionario la idea de mandar a recoger algunos libros de las bibliotecas públicas. “Eso demuestra que en realidad no tiene ni idea de cómo funciona esto. Nosotros no tenemos el poder de quitar libros de las bibliotecas públicas”.

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La decisión sobre uno de los baños y los riesgos para la conservación de los archivos

Dos días después de que Daza se posesionara en el cargo, un correo del administrador del edificio de la Biblioteca Nacional sobre el uso de un baño circuló en redes sociales. “Por medio de la presente, nos permitimos informar que, a partir de la fecha, los baños para hombres y mujeres ubicados en la zona de Bibliográficos serán de uso exclusivo de Oficina de dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia”, se lee en una imagen difundida en redes sociales.

El mensaje fue interpretado como una señal de lo que podría ser su gestión y de su trato al personal de la Biblioteca Nacional. “Un detalle que huele feo…”, escribió la periodista Cecilia Orozco en su cuenta de X.

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Uno de los funcionarios consultados relaciona este episodio con otras situaciones que, según cuenta, han marcado la llegada de Daza. “Por primera vez en cuatro o cinco años una persona que llega a gritar a la biblioteca y exige que cierren el baño de su piso solamente para que ella pueda ir”, afirma. También señala que la directora solicitó un conductor para uso personal, aunque, según explica, los conductores asignados a los directores del Ministerio se comparten. Además, la noche anterior a su posesión habría solicitado al equipo administrativo cambiar a todo el personal de servicios.

Pero la decisión sobre el baño también preocupa por su ubicación. Una de las fuentes explica que está en una zona de depósitos donde se conservan libros y documentos bajo condiciones específicas de temperatura y seguridad. “Eso ha suscitado muchos problemas, no solo desde lo humano (¿por qué prohibir usar un baño?), sino que ese baño justamente está en uno de los depósitos de la biblioteca. Es decir, es un sitio que está controlado por situaciones de conservación y tiene que estar a cierta temperatura para poder conservar mejor los documentos. Por esa puerta nadie debería estar caminando, más allá de las personas que trabajan en los depósitos. Es decir, también es un asunto de seguridad”, afirma.

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La fuente señala que, hasta hace poco, el acceso a esa zona estaba restringido a cuatro o cinco personas encargadas de llevar los libros a las salas. Ahora, según relata, la directora y su equipo de asesores transitan por allí. “Todo su equipo está pasando por ahí y eso es irresponsable”.

Con solo 14 días de gestión y la celebración de los 250 años de la Biblioteca Nacional en el horizonte, la preocupación de los trabajadores apunta a algo más profundo que los problemas cotidianos de una dirección: que la falta de claridad en las decisiones termine por afectar el trabajo de una institución cuya responsabilidad es preservar la memoria bibliográfica del país.

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