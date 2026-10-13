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Los primeros días de Daza en la Biblioteca Nacional: entre denuncias de maltrato y desorden

Desde la llegada de Julia Cristina Daza Noguera como directora de la institución, funcionarios consultados por El Espectador cuestionan la presencia de personas sin vinculación formal que dan instrucciones al personal y la falta de trazabilidad en las comunicaciones. También señalan su desconocimiento del sector del libro y expresan preocupación por el rumbo de la Biblioteca, que en enero cumplirá 250 años.

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Redacción Cultura
Julia Daza
La dirección de la Biblioteca Nacional, que Daza asumió el 1 de octubre, exige 72 meses de experiencia profesional relacionada.

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Diez días antes de asumir la dirección de la Biblioteca Nacional, Julia Cristina Daza Noguera llegó con una comitiva a recorrer los anaqueles y pasillos donde se guarda la memoria del país. Eran cerca de una decena de acompañantes que la seguían a todas partes y, tras su posesión el pasado 1 de octubre, algunos se han quedado con ella. Sin embargo, ninguna de esas personas tiene contrato ni vinculación formal con la entidad, según afirman trabajadores de la institución. Aun así, dan órdenes a los funcionarios y transmiten solicitudes que,…

Por Redacción Cultura

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Comentarios
  • CEHJ(93960)Hace 17 minutos
    El mal trato desde el gobierno a la Cultura en este país es lamentable. Los nombramientos de personas sin experiencia, sin empalme, creyendo que todo lo anterior es malo y que ellos van a llegar a re-hacer todo, es un absurdo.
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