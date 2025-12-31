“La Bohème” de Puccini, “Un tranvía llamado deseo” y más llegan a Cineco Alternativo en 2026

"La importancia de llamarse Ernesto" también llegará este año a las salas de Cine Colombia. Foto: Marc Brenner

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como cada año, Cine Colombia, a través de su franja Cineco Alternativo, seguirá apoyando la difusión de algunas de las obras más importantes del teatro y la ópera del mundo en el país. La compañía acaba de anunciar lo que viene en este nuevo año. El teatro británico, a través de National Theatre Live, y las obras de la Ópera Metropolitana de Nueva York volverán a la pantalla grande este 2026.

Estas producciones se presentarán en 14 salas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín, con subtítulos en español y en alta definición.

Además, los interesados también podrán participar en el Club de teatro y el Club de ópera de Cine Colombia, ambos espacios virtuales en los que se ahondarán en los aspectos técnicos y artísticos de cada una de estas piezas.

La programación y las boletas ya están disponibles en la página de Cine Colombia. A continuación, presentamos algunas de las producciones destacada que llegarán este 2026.

“Un tranvía llamado deseo”, de Tennessee Williams

Blanche Dubois, heredera de una familia sureña de Estados Unidos, es una mujer madura que se aferra con desesperación a un pasado de elegancia y esplendor. Circunstancias adversas la llevan a Nueva Orleans, donde se instala con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre impulsivo, dominante y violento. Tras su fachada refinada, Blanche esconde un oscuro pasado que la ha llevado al borde del colapso emocional. Su fragilidad y comportamiento errático desencadenan tensiones que amenazan con fracturar la vida de la joven pareja.

Esta obra fue dirigida por Benedict Andrews y fue filmada en vivo en 2014 en el Young Vic Theatre. Cuenta con la actuación de Gillian Anderson, conocida por su papel en “Sex Education” y “The X-Files”; la nominada al premio de la Academia Vanessa Kirby, vista también en “The Crown”, y Ben Foster, actor en “Lone Survivor”.

Fecha y hora: 31 de enero y 1 de febrero a las 12:00 p. m. en salas seleccionadas de Cine Colombia.

La importancia de llamarse Ernesto

La historia sigue a Jack Worthing y Algernon Moncrieff, dos amigos que adoptan identidades falsas para escapar de sus obligaciones y conquistar a dos mujeres que solo desean casarse con alguien llamado “Ernesto”. A partir de este enredo se desencadenan secretos familiares, malentendidos y diálogos ingeniosos que revelan lo absurdo de ciertas convenciones sociales. Considerada una de las obras más brillantes y divertidas de Wilde, destaca por su humor agudo, su ironía y su crítica elegante a las apariencias.

Max Webster, director también de Life of Pi, fue el encargado de encabezar la producción de esta famosa obra del escritor irlandés Oscar Wilde, publicada originalmente en 1895. Cuenta con las actuaciones de Sharon D. Clarke, tres veces ganadora del Premio Oliver, y Ncuti Gatwa, conocido por papeles den “Doctor Who” y “Sex Education”.

Fecha y hora: 14 y 15 de febrero a las 12:00 p. m. en salas seleccionadas de Cine Colombia.

Inter Alia

Jessica Parks es una inteligente jueza del Tribunal de la Corona en la cima de su carrera. Detrás de su toga, es una fanática del karaoke, una esposa amorosa y una madre muy familiar. Un evento inusual amenaza su vida y la desequilibra por completo. ¿Podrá esta abogada mantener en pie a su familia? Este argumento desata uno de los monólogos más exquisitos del teatro actual.

La escritora Suzie Miller junto al director Justin Martin crearon esta pieza que cuestiona conceptos como la maternidad y la masculinidad modernas. Y, para ello, pusieron en el centro del escenario a la nominada al Óscar Rosamund Pike, conocida por películas como “Gone Girl”.

Fecha y hora: 28 de febrero y 1 de marzo a las 12:00 p. m. en salas seleccionadas de Cine Colombia.

The Metropolitan Opera

Este año vendrá con ocho producciones de la Ópera Metropolitana de Nueva York que se presentarán en varias salas de cine del país. Entre los títulos más destacados se encuentran “La Sonnambula e I Puritani” de Bellini, junto con obras universales como “La Bohème” de Puccini y “Andrea Chénier” de Giordano, que exploran la pasión y la tragedia. A ellas se suman “Arabella” de Strauss y “Eugene Onegin” de Tchaikovsky, que indagan en las complejidades del amor y el destino.

La programación también la complementa el estreno de una nueva producción de “Tristán e Isolda” de Wagner, una obra monumental del repertorio lírico, y culmina con “El último sueño de Frida y Diego” de Gabriela Lena Frank, inspirada en el mito de Orfeo y Eurídice y marcada por un vibrante realismo mágico. De esta manera, la temporada combina tradición, innovación y diversidad, ofreciendo un recorrido artístico que celebra la ópera en toda su riqueza y emoción.

Esta temporada, que comenzó en octubre de 2025, se extenderá hasta el mes de mayo de 2026. Para conocer más detalles sobre horarios y boletería, puede visitar de Cine Colombia.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖