Arte emergente en Bogotá: empieza la 13.ª edición de la Feria del millón

Del 20 al 23 de noviembre, el Centro de Felicidad en Chapinero (CEFE) será el lugar de encuentro para la decimotercera edición de la Feria del millón. El evento contará con la participación de 120 artistas provenientes de todas las regiones de Colombia. El público podrá disfrutar de espacios como la Sala Itaú, Voltaje, 1k art show, el Salón Arte Fresco Costeñita y el Pabellón Urbano Capital, además de gastronomía y música en vivo.

Este será el segundo año en el que la feria se realizará en el CEFE, un espacio que los organizadores han descrito como ideal para recibir a miles de visitantes. Uno de sus cofundadores, Juan Ricardo Rincón, habló a El Espectador sobre las posibilidades de este espacio: “Es un edificio de primera, con una excelente arquitectura que hace que la feria se pueda sentir a una escala urbana sin necesariamente tener que entrar. Es un edificio que conocemos y entendemos bien, sabemos que podemos usarlo de la mejor manera posible”.

Con el objetivo de construir una escena artística diversa, tanto artística, como culturalmente, este año el Salón Itaú reunirá a 33 artistas provenientes de los 32 departamentos de Colombia. El curador, David Esteban Wilches, junto a Itaú, propusieron este espacio como un punto de convergencia entre las narrativas, expresiones y saberes regionales a partir de la visión de artistas noveles y aquellos con más trayectoria en el gremio.

Los asistentes también se podrán encontrar con 1k art show, un pabellón pensado para mostrar la evolución de diversos artistas que han hecho parte de la Feria del millón a lo largo de los años. Otro de los espacios con los que contará la feria es el Pabellón Urbano Capital. Esta propuesta surge en alianza con la Constructora Capital, como una forma de seguir explorando los espacios comunes entre la arquitectura y el arte, por medio de obras que se mimetizan con la ciudad y que la convierten en su propio escenario.

“Voltaje” es otra de las apuestas que regresa en esta edición, un espacio que presenta obras de arte por medio de la tecnología. Este año la curaduría se pregunta por la vigencia de lo real y traerá dos novedades especiales. La primera es la sección Film Sessions, una muestra de videoarte del Reino Unido, realizada en colaboración con la Seventeen Gallery de Londres. La segunda será la presentación del proyecto liderado por el artista colombiano Juan Cortés —ganador del Golden Nica de Ars Electronica— y el cual fue seleccionado como resultado del laboratorio de cocreación Artefactum, programa de IDARTES.

Por último, el público podrá encontrar el Salón Arte Fresco Costeñita, el cual reunirá a 15 artistas jóvenes, quienes, por medio de distintas propuestas, lograron resignificar uno de los íconos culturales del país: la cerveza Costeñita. La feria será gratuita para los menores de 14 años y los estudiantes de arte, arquitectura y diseño. Para el resto del público, los precios de las boletas serán los siguientes: jueves $ 55,000 y viernes, sábado y domingo $33,000 pesos.

Los trece años de la Feria del Millón

Este proyecto fue fundado hace trece años por Diego Garzón Carrillo y Juan Ricardo Rincón, quienes este año también codirigieron BOG25, Bienal Internacional de Arte y Ciudad. Han ocupado espacios como la Plaza de Toros La Santamaría, el Hospital San Juan de Dios, el Edificio Colón y Textura, una antigua fábrica textil en Puente Aranda.

Frente a estos inicios, Diego Garzón dijo: “Esto lo inicié con mi amigo arquitecto, Juan Ricardo Rincón. En ese momento lo vimos como una apuesta “divertida” de tener una feria de arte con obras que tuvieran un tope en precio. Decidimos hacer el experimento y el primer reto fue posicionar el evento con un nombre como “Feria del Millón”. El desafío sigue siendo muy parecido, aunque la feria ya sea reconocida, hay que seguir expandiendo el público, buscar el lugar y los recursos para realizarla”.

Esta feria se ha posicionado como uno de los encuentros de arte dentro de la agenda cultural bogotana y del país. “Creo que la Feria ha contribuido a que la gente se motive más a apoyar artistas emergentes, en lugar de invertir su plata en decoraciones. No tengo nada contra la decoración, más creo que en estos 13 años la Feria ha logrado abrir una puerta a que la gente entienda que invertir en arte es una posibilidad, que se puede hacer de forma asequible y apoyando a artistas, sin tener que ser erudito en el tema. Creo que, por un lado, la Feria ha logrado que nuevas personas se relacionen con la idea de arte emergente y, además, ha permitido la integración de nuevos públicos al coleccionismo” dijo Rincón.