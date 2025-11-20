Tres magos, tres universos: prográmese para el Festival Mágico

Mago Zero, Camilo Gónzalez y Camilo Pradilla serán los protagonistas del Festival Mágico. Foto: Tima Miroshnichenko - Pexels

Bogotá se convertirá en el lugar de encuentro para la magia con el Festival Mágico. El evento, que tendrá lugar este 22 de noviembre, contará con la participación de Mago Zero, Camilo Gónzalez y Camilo Pradilla, tres magos que traerán distintas propuestas mágicas para el show.

Uno de los invitados principales será Mago Zero, un mago colombiano que obtuvo el título de Mago e Ilusionista en la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá. Mago Zero ha asistido a diversos congresos de magia como Flasoma Bogotá 2006, Flasoma Perú 2009, Gran Encuentro Mágico 2009 e Intermagic 2012, donde fue finalista en su categoría.

Otro de los protagonistas será Camilo Pradillo, un publicista y empresario, que decidió dedicarse al mundo de la magia. Desde sus redes sociales ha desarrollado una dinámica a la que nombró “365 días de magia”, la cual consiste en mostrar cada día un truco o ilusión diferente a su público. También se desempeña como ventrílocuo y sus presentaciones suelen estar acompañadas por una marioneta llamada “Gerónimo”.

Por último, se contará con la participación de Camilo González, quien, además de mago, también es comunicador, con una trayectoria de 20 años. Camilo participó en el programa “Fuera de Lugar” de RCN, donde interpretó a un personaje deportivo llamado “El Paraguayo” y se ha desempeñado como director de televisión en diferentes canales. Actualmente, es conferencista y docente universitario, roles en los que integra la magia para generar impacto desde la comunicación.

El festival se realizará a las 3 p.m. en el Restaurante El Portico (km 19, Autopista Norte) y tendrá un costo de $50.000 pesos por asistente. Un encuentro que reunirá la diversidad de la magia en un solo lugar y que congrega tanto a niños como adultos para observar tres estilos y posibilidades diferentes que ofrece el mundo de la ilusión.

Camilo Pradilla, uno de los tres magos, habló para El Espectador y dijo que consideran este festival como “el lanzamiento de un producto”: un espectáculo de tres magos que podrá contar con trucos de magia infantil hasta actos de magia humorística y mentalismo.