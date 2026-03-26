La FLIP se pronunció por la salida de Claudia Julieta Duque y explicó su posición en el caso

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció punto por punto por los cuestionamientos hechos por la periodista Claudia Julieta Duque en su carta de renuncia. Foto: FLIP

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En un comunicado publicado en su página web, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) respondió a las acusaciones que Claudia Julieta Duque había hecho en contra de la organización por lo que, según ella, era una incoherencia con los principios que debía defender. En su carta de renuncia publicada en sus redes sociales, la periodista argumentó que la falta de pronunciamiento de la Fundación con respecto al caso entre La Silla Vacía y el medio Agencia Prensa Rural no iba acorde al propósito de la organización de defender a los medios contra la estigmatización.

En su carta de renuncia, Duque escribió lo siguiente: “El silencio de la Fundación frente a los señalamientos contra los colegas de Prensa Rural constituye, para mí, un punto de quiebre definitivo. Ese silencio no es neutral: es una forma de aval. Y es, además, una señal inequívoca de que la Fundación ha dejado de ser un espacio confiable para la defensa amplia, plural y responsable del periodismo“.

Ante esta situación, la FLIP decidió responder y aclarar cuál había sido el trabajo que venía adelantando con este caso en específico.

Buenos días,

Con profundo dolor y absoluta convicción, hago pública mi renuncia a la asamblea general de la @FLIP_org, organización a la que he pertenecido por al menos 15 años. Las razones aquí ⬇️. pic.twitter.com/lpNs30RJOY — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) March 24, 2026

Para ampliar esta información: Las salidas de Claudia Julieta Duque y Claudia Báez que sacuden a la FLIP

La respuesta de la FLIP

En primer lugar, la Fundación comenzó por aceptar la renuncia de Duque y reconoció sus aportes durante los años en los que estuvo trabajando allí. Sin embargo, quiso referirse a varios de los puntos que la periodista mencionó en su carta de renuncia, empezando por el que habría motivado su decisión: la falta de pronunciamiento por el caso entre La Silla Vacía y Agencia Prensa Rural.

Sobre eso, la Fundación explicó: "En el caso específico de las reacciones al reportaje publicado por La Silla Vacía el 22 de febrero de 2026, en el que se menciona a Agencia Prensa Rural y otros medios de comunicación como “orgánicos” de las FARC, la FLIP actuó a través de su área de protección desde que se conocieron los hechos.La dirección ejecutiva y la subdirección legal y de protección sostuvieron una reunión presencial con el director de Agencia Prensa Rural para evaluar riesgos y posibles consecuencias, y se definieron rutas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) en caso de que fuera necesario. El acompañamiento por parte de la Fundación continúa y el caso se mantiene en seguimiento".

En otras palabras, la FLIP aclaró que su falta de pronunciamiento no era un sinónimo de inacción, sino que estuvieron trabajando desde otros frentes para poder atender la situación. “La FLIP optó por priorizar el acompañamiento directo, la reducción de riesgos y la apertura de canales de diálogo”, continúa el comunicado.

Además, con respecto a la reunión que Duque menciona en su carta y en la que, según ella, La Silla Vacía volvió a estigmatizar a los periodistas de Agencia Prensa Rural, la FLIP afirmó que fue precisamente en ese espacio en el que se discutió cuál era la mejor manera de atender el caso. Según afirmaron, hubo ese día "una discusión amplia sobre este tema durante más de 90 minutos".

Allí se expusieron varias alternativas sobre cómo debía reaccionar la organización. Unas que, según argumentó la FLIP en su comunicado, no eran correctas o incorrectas, simplemente posiciones encontradas. “Algunas personas plantearon la necesidad de un pronunciamiento público por considerar que las afirmaciones de La Silla Vacía eran estigmatizantes, mientras que otras advertían que hacerlo podía desvirtuar la misionalidad de la Fundación. La discusión sobre si la FLIP debe pronunciarse por prácticas o expresiones de los medios y periodistas, y en qué momento, sigue abierta y reconocemos que allí hay desacuerdos legítimos. Lo que no compartimos es que, a partir de esa diferencia, se diga que la FLIP y su Asamblea optaron ‘por el silencio’ por comodidad, afinidades personales o cálculos políticos, ni sugerir que se aplaudió la estigmatización”.

Adicionalmente a esto, la FLIP también ahondó en otros puntos de la carta como la entrega de equipos de protección que presentaban irregularidades; el caso de Harold Iván García, periodista cataqueño detenido en noviembre de 2025, y también habló sobre los resultados que ha podido presentar durante sus treinta años de trabajo. El comunicado completo, lo puede ver en este enlace.

Después de todo esto, la FLIP concluyó: “La Fundación seguirá abierta al diálogo con quienes han sido parte de su historia y con quienes hoy la observan con preocupación, porque entiende que la deliberación honesta es una condición para mejorar”.