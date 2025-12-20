“Colombia es música sacra” llega a su fin en Jardín, Antioquia

La Banda Sinfónica Nacional de Colombia, conformada por 55 músicos de 12 departamentos, se presentará en Jardín, Antioquia, bajo la dirección musical del maestro Christiam Camilo Malagón Tenza. Foto: Cortesía Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá

La gira “Colombia es música sacra” llega a Jardín con su concierto de cierre. Este 20 de diciembre, el municipio antioqueño se convertirá en el escenario para despedir al encuentro nacional que ha conectado la música espiritual con las regiones.

“Fantasía de Navidad” es el nombre de la presentación que marcará el fin de este recorrido y estará a cargo de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, conformada por 55 músicos de 12 departamentos.

El punto de reunión para los asistentes será la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, a las 7:00 p. m., con entrada libre hasta completar aforo.

El concierto estará a cargo de los maestros Christiam Camilo Malagón Tenza, director musical, y de Germán Hernández Castro, director general de la Banda Sinfónica Nacional.

Durante estas seis semanas, la gira ha realizado un extenso recorrido por distintas latitudes del país. La primera parada fue en Santa Marta, donde la soprano Laura Gómez y el pianista Daniel Aguirre comenzaron su interpretación con la aclamada pieza, “Ave María”.

En conversación con El Espectador, Gómez declaró que “pese a que el arte lírico y la ópera no son parte de nuestra cultura, eso no quiere decir que aquí no lo podamos hacer bien”.

Además, destacó que la gira ha logrado construir espacios para que este tipo de arte no esté limitado a la élite del país, sino que pueda ser accesible para todos los colombianos.

Este encuentro también llegó a Zapatoca (Santander), Valle del Sibundoy (Putumayo), San Andrés de Tumaco (Nariño) y a la isla de San Andrés (archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).

Las presentaciones en estos lugares demostraron la versatilidad de la música sacra y como esta ha logrado insertarse en el país, a través de su retroalimentación con otros géneros, como la música andina o el góspel.

“Me llena de alegría poder compartir la música Negro Spiritual y Góspel, que son parte fundamental de la espiritualidad de mi Pueblo Raizal”, expresó la soprano Julia Martínez Reid, quien fue una de las protagonistas del concierto “King of Kings” en San Andrés.

El concierto de cierre en Jardín, declarado como Pueblo Patrimonio, es la consolidación de una experiencia que ha transformado el territorio desde el arte.

Como dijo, Marianna Piotrowska, directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, esta gira “busca promocionar a Colombia como un país diverso, rico y que promueve la unión a través de la música”.

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá (FIMSAC), fundado en 2012, es un evento que reúne a varios exponentes de la música espiritual entre septiembre y octubre, en la capital colombiana.

En alianza con el Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo y el FONTUR, el FIMSAC han logrado expandir ese propósito a otras regiones a través de proyectos como “Colombia es música sacra” y han logrado que este tipo de arte se posicione como un puente para la construcción de comunidad dentro del país.