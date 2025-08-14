La guitarra “Kramer” de Eddie Van Halen será subastada hasta por tres millones de dólares

La guitarra "Kramer" de Eddie Van Halen saldrá a subasta y aspira a recaudar dos millones Foto: WikiCommons

La icónica guitarra “Kramer”, que fue estrenada por Eddie Van Halen en una gira en 1982, saldrá a subasta el próximo 28 de octubre en la casa Sotheby’s y aspira a venderse por un precio de entre 2 y 3 millones de dólares.

La Kramer, reconocible por tener el cuerpo pintado de rojo, blanco y negro, en una estética cercana al heavy metal, acompañó a Eddie Van Halen en sus giras de 1982 y 1983, en conciertos ofrecidos por la banda en Filadelfia, Caracas, Buenos Aires o São Paulo.

Eddie la regaló a su amigo y técnico de sonido Robin “Rudy” Leiren, quien, a su vez, la vendió al guitarrista Mick Mars, líder de la banda metalera Mötley Crüe, con quien el instrumento cobró nueva vida y fue protagonista del álbum Doctor Feelgood de la banda, lanzado en 1989.

De lograr esas cifras adelantadas por Sotheby’s, la “Kramer” se unirá al listado de otras guitarras que han marcado la historia del rock en las últimas décadas, entre las que destacan la Martin D-18E de Kurt Cobain (vendida por 6,1 millones en 2020), la Fender Mustang del mismo Cobain (4,5 millones, 2022) o la Black Fender Stratocaster de David Gilmour (3,97 millones, 2019).

La subasta de octubre de la casa neoyorquina incluirá objetos originales de otros músicos y bandas, como la partitura original de “Subterranean Homesick Blues” de Bob Dylan, la portada original del álbum It’s Only Rock and Roll de los Rolling Stones o los timbales que The Beatles usaron en varias grabaciones en los años 1962 y 1963.