La IA descifró un papiro quemado por el Vesubio hace 2.000 años sin abrirlo

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Hace más de 2.000 años, cuando la lava y los escombros del Monte Vesubio sepultaron las ciudades de Pompeya y Herculano, en el año 79 d.C., su conocimiento se perdió con ellas. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Nápoles Federico II lograron descifrar y leer los contenidos de un papiro que estaba enrollado y quemado con la ayuda de la inteligencia artificial.

El equipo investigador descubrió 20 columnas de texto nunca antes reveladas que cubrían más de un metro de papiro. Para descifrar sus contenidos no fue necesario abrir o desenrollar el papiro. Los contenidos, que datan del siglo III a.C., basándose en el estilo de escritura, discutían la filosofía estoica en la ética, el arte y el comportamiento humano.

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De acuerdo con National Geographic, muchos papiros sobrevivieron al desastre al haber quedado sepultados bajo una gruesa capa de escombros volcánicos. Sin embargo, intentar leerlos de la manera tradicional podría implicar causarles un daño irreparable o convertirlos en polvo. The Guardian anotó que este papiro es uno de los más antiguos “en una colección de cientos de libros recuperados de la biblioteca de una lujosa villa romana en Herculano que fue arrasada por el calor y sepultada bajo ceniza en la erupción volcánica”.

El medio inglés reportó que intentos previos de leer y desenrollar el papiro resultaron en el desintegramiento de partes de la capa exterior del rollo.

“No tenemos el papiro completo, pero el objeto superviviente se desplegó y ese es un resultado muy importante porque demuestra que somos capaces de desplegar estos objetos por completo”, comentó Federica Nicolardi, papirologista de la Universidad de Nápoles Federico II.

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De acuerdo con National Geographic, desde que la villa que albergaba los papiros fue descubierta en 1750, diferentes arqueólogos han intentado utilizar múltiples métodos para descifrar sus contenidos. “Se les inyectaba mercurio para luego pintarlos con éter o savia de papiro para ablandarlos. Los primeros intentos dieron algunos resultados, entre ellos la revelación de que la colección consistía principalmente en obras en griego de Filodemo, un filósofo del siglo I a. C. y seguidor del epicureísmo, una corriente de pensamiento que enfatiza evitar el miedo y el dolor para asegurar el placer. Más allá de eso, los hallazgos fueron escasos y los métodos de desenrollado a menudo destruían el valioso papiro”.

Los historiadores creen que la Villa de los Papiros, que abrió al público en 2003, perteneció al senador romano Lucius Calpurnius Piso Caesoninus y, con los 1.800 rollos de papiro carbonizados, es actualmente la única biblioteca sobreviviente de la era grecorromana.

Según National Geographic, realizar una interpretación detallada de la obra es complejo, pues es como leer las líneas finales de un libro. Sin embargo, detallaron que el autor reflexiona sobre si un humano puede ser moralmente perfecto y sobre la distinción entre el bien y el mal. Además, explora una distinción entre las “artes mecánicas”, como la herrería y la carpintería, y las “artes teóricas”, como la geometría.

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Este descubrimiento hace parte del “Desafío Vesubio”, un concurso lanzado en 2023 para leer algunos de los papiros carbonizados. El proyecto ha entregado miles de dólares en premios a iniciativas ganadoras para que descifren los contenidos de los rollos utilizando tecnologías como rayos X e inteligencia artificial.

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