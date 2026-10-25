Los restos del incendio (Opinión sobre las decisiones del Gobierno en el Museo Nacional)

Tengo un amigo que nutre mi vida espiritual. Desde hace más de veinte años nos recomendamos libros. Los leemos casi al mismo tiempo y nuestra amistad está cargada de esas…

Un amigo es una persona que nos ayuda a tener una vida espiritual enriquecida, que hace que nuestro mundo interior esté despierto para sentir la vida y sentir la belleza. Una forma de vida espiritual está en la lectura, en especial, en aquella que nos lleva al infinito, a otra lectura, a una palabra desconocida, a otra época; en definitiva, a lo que todavía no es en nosotros.

Tengo un amigo que nutre mi vida espiritual. Desde hace más de veinte años nos recomendamos libros. Los leemos casi al mismo tiempo y nuestra amistad está cargada de esas referencias. Con esos libros hemos creado, en cierta manera, un nuevo lenguaje. Puede que esa sea la amistad: la creación de un lenguaje propio.

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Hace un tiempo me envió una entrevista que Alejandra Jaramillo Morales le hizo a Roberto Rubiano Vargas para El Magazín Cultural de El Espectador. El diálogo entre Alejandra Jaramillo y el escritor se centró en su reciente novela, No eres ni tu sombra. A mi amigo y a mí nos llamó la atención la entrevista. Entonces decidimos leer la novela.

Han pasado un par de meses. Mi amigo es un lector menos diletante que yo, así que le rindió mucho leerla. Yo la terminé en estos días.

Es una obra que transcurre en dos siglos diferentes: el final del siglo XIX y el final del siglo XX. Dos investigadores, a través del estudio de unos archivos fotográficos, algunos diarios y unas cartas, recrean la historia de un fotógrafo francés, de un liberal colombiano que no podía escapar a la trágica historia de los liberales que vivieron la Guerra de los Mil Días y de una mujer quiteña que no puede zafarse de las garras de un hombre que la cosifica y le quita todos sus deseos de libertad.

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Casualmente, al final de la obra se habla del Panóptico de Bogotá, que funcionaba como cárcel durante esa guerra. Hoy, el edificio ya no es una cárcel, sino el Museo Nacional, que estos días está siendo objeto de censura: el nuevo gobierno ordenó retirar más de treinta piezas de sus salas. Entre los espacios afectados está el dedicado a los magnicidios de los candidatos presidenciales de izquierda Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, asesinados en 1990.

En el libro se responde a lo que está sucediendo en el museo de manera implícita, a través de una crítica que hace uno de los personajes de la obra: “En este país resulta imposible reconstruir la historia, a veces porque hay intereses que ocultan los hechos del pasado y en otros porque la miseria hace que los vestigios culturales sean saqueados, destruidos, desaparecidos a cambio de mezquinas ganancias”.

Cada vez que se intenta borrar el pasado, se hace imposible comprender por qué somos como somos y por qué la herida que implica ser colombianos todavía duele. De eso también se trata el libro: de las heridas que implica ser colombianos, de cómo llevamos las cicatrices de un país que ha estado marcado por la barbarie y por el horror, y de cómo, con el dolor y con la historia, algunos pocos hacen negocios y se perpetúan en el poder.

Lo que hace el gobierno es peligroso. Quiere convertir de nuevo el museo en una cárcel. En una prisión hay censura y no hay libertad para escoger lo que se desea llegar a ser. Tantas provocaciones, pueden ser también peligrosas. Vivimos en un país en el que la violencia política ha sido la forma de relacionarnos, cualquier esquirla puede armar de nuevo un incendio.

Por otra parte, el libro, así como la amistad y el monólogo de Carolina Sanín en la revista Cambio, me han hecho reflexionar sobre la necesidad de responder a este momento histórico con lectura. Por ejemplo, leyendo No eres ni tu sombra, de Roberto Rubiano; Mañana no te presentes, de Marta Orrantia; Aquiles o el guerrillero y el asesino, de Carlos Fuentes; y Carlos Pizarro: historia a muchas voces, de Vera Grabe Loewenherz.

Leer ayudará a que todas esas fuentes no se borren, sino que se vuelvan carne y sangre. Asimismo, leer puede hacer que, mientras no se censuren, por ejemplo, las editoriales, podamos incluso crear nuevas obras sobre los periodos más oscuros del país y, desde ahí, empezar a reconstruirnos de otra manera.

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