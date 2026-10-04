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La esfera de lo privado: la literatura frente a la vida íntima (La novela y el mundo)

Las ideas de Jürgen Habermas y György Lukács permiten recorrer obras de autores como Charles Dickens, Theodor Fontane, Thomas Mann, Carmen Laforet y Doris Lessing para preguntarse hasta qué punto los vínculos íntimos responden también a las expectativas que la sociedad impone sobre los individuos.

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Mónica Acebedo
Los individuos del mundo moderno están en tensión constante entre su propia individualidad y su mundo social.
Foto: GettyImages

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“El abandono de Dios en que se encuentra el mundo se manifiesta en la inadecuación del alma y obra, interioridad y aventura; en la falta de coordinación trascendental para los esfuerzos humanos. Esa inadecuación tiene, dicho groseramente, dos tipos: el alma puede ser más estrecha o más ancha que el mundo externo que se le da como escenario y sustrato de sus acciones” (Teoría de la novela de György Lukács).

Empezamos en esta sección de La novela y el mundo con otra categoría que hemos denominado “La esfera de lo privado”. En esta serie…

Por Mónica Acebedo

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