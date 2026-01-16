Chimamanda Ngozi Adichie denunció negligencia médica en el hospital donde murió su hijo

La escritora y activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie había tenido a los gemelos en 2024 a través de un vientre de alquiler. Foto: EFE - Francisco Guasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nkanu Nnamdi, uno de los hijos de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, falleció el pasado 7 de enero en un hospital de Lagos, Nigeria. Pero, la noticia no solamente desató reacciones de condolencias hacia la autora, sino que visibilizó un amplio problema que este país africano atraviesa por las condiciones de su sistema de salud.

Según información que la misma familia ha compartido con varios medios, Nkanu Nnamdi, el hijo de la escritora que en ese momento tenía apenas 21 meses, fue llevado de urgencia al hospital Atlantis, en Lagos, para tratar lo que parecía ser un fuerte resfriado. Horas más tarde, se confirmó que se trataba de una infección y fue trasladado a una institución privada llamada Euracare.

Tras determinar la gravedad de la infección, se decidió que el menor debía ser trasladado al hospital John Hopkins, en Estados Unidos, pero antes se le debían realizar algunos exámenes más. Para eso, los médicos lo sedaron, pero poco después de eso empezó a sufrir convulsiones y, horas más tarde, falleció, el 7 de enero de 2026.

En unos chats que fueron filtrados a la prensa, la escritora le comunicó a su familia que el mismo equipo de médicos le había dicho que “el anestesiólogo le había administrado demasiado propofol a Nkanu”. Tras el escándalo, y a pesar de que el equipo de comunicaciones de Adichie insistió en que se trataba de mensajes que no debieron de haber caído en manos de los medios, ella misma salió a denunciar la negligencia de los profesionales que atendieron a su hijo.

“El anestesiólogo fue criminalmente negligente. Fue mortalmente despreocupado con la preciosa vida de un niño. No se siguió el protocolo adecuado”, aseguró Adichie.

Sin embargo, la institución negó en un comunicado que hubiese existido algún tipo de negligencia por parte del anestesiólogo o el equipo médico que atendió a Nkanu Nnamdi.

Aun así, el gobierno local abrió una investigación contra esta institución de salud al igual que esta misma anunció que llevaría a cabo su propio proceso interno para determinar la responsabilidad de esta situación.

Reacciones a la muerte del hijo de Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie es una de las escritoras nigerianas más reconocidas y aclamadas dentro y fuera de su país. Es la autora de libros como “Medio sol amarillo” (2006), “Americanah” (2013), “La flor púrpura” (2003) y “Unos cuantos sueños” (2025), su más reciente obra. Además, es conocida mundialmente por ensayos como “El peligro de la historia única” y “Todos deberíamos ser feministas”.

Es por esto que la noticia ha viajado por todo el mundo y ha desatado una ola de reacciones ante la tragedia que atraviesan ella y su familia en este momento. Incluso el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que dio sus condolencias a la escritora y la reconoció como un “ícono literario”.

With a deep sense of grief, I condole with Ms Chimamanda Ngozi Adichie @ChimamandaReal, her husband, Dr Ivara Esege, and the entire family on the passing of their son, Nkanu Nnamdi.



As a parent myself who has suffered the loss of a loved one, no grief is as devastating as… — Bola Ahmed Tinubu (@officialABAT) January 8, 2026

Por su parte, esto ha desatado también una ola de reacciones en redes sociales de pacientes y médicos de Nigeria que denuncian las malas condiciones en las que se mantienen algunas de estas instituciones. La falta de pagos, la precariedad de las instalaciones y los bajos sueldos comparados con la cantidad de trabajo han sido algunos de los temas que se han tocado en la discusión y por los cuáles algunas personas, incluido el propio ministro de salud de ese país, estén afirmando que es necesaria una reforma al sistema.

Mientras tanto, ni Adichie ni su familia han querido emitir comunicados adicionales y pidieron respeto por su privacidad en este momento de duelo.