La nueva novela de Haruki Murakami, ‘La historia de Kaho’, llega a las librerías de Japón

Haruki Murakami cuenta con libros reconocidos como ‘Tokio Blues’ (1987), ‘Sputnik, mi amor’ (1999) o ‘Kafka en la orilla’ (2002), y ha sido traducido a más de medio centenar de idiomas. Foto: EFE - CORNELIUS POPPE

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La novela más reciente del escritor japonés Haruki Murakami, ‘La historia de Kaho’, llegó este viernes a las librerías del país asiático, aunque algunos bibliófilos tuvieron acceso al texto desde la medianoche en eventos dedicados a la lectura de un trabajo que llegará traducido en español a mediados de 2027.

“Kaho, autora de libros ilustrados, es una joven común y corriente. Pero empiezan a suceder cosas realmente extrañas a su alrededor”, comentó el propio Murakami sobre su novela, en un mensaje publicado en la página web de la editorial Shinchosha.

“Escribí esta novela poniéndome en su lugar”, añadió, acerca de la protagonista de 26 años cuya historia arranca con una cita a ciegas en la que su acompañante afirma que nunca ha visto una mujer tan fea como ella.

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Primer libro con una protagonista mujer

Se trata del primer libro con una protagonista mujer del referente de la literatura contemporánea nipona, nacido en la ciudad de Kioto en 1949, cuyas obras suelen retratar a protagonistas masculinos jóvenes o de mediana edad, y transcurrir en primera persona.

‘La historia de Kaho’ llega tres años después de ‘La ciudad y sus muros inciertos’, y surge del relato corto ‘Kaho’ publicado en 2024 que Murakami leyó ese mismo año al público en la Universidad de Waseda. El autor ha publicado desde entonces otros tres relatos en torno a Kaho en la revista Shincho, el último el pasado marzo.

Unas obras que llegaron este viernes a las librerías japonesas reconvertidas en una “nueva novela completa” de 352 páginas, según afirmó el pasado abril la editorial, tras ser “revisadas y expandidas”.

La edición pica la curiosidad de bibliófilos y seguidores de Murakami en el archipiélago, incluso aunque algunos de ellos ya conozcan la novela por haber leído las historias cortas, hasta el punto de que puñados de lectores acudieron a importantes librerías de Tokio a medianoche para ganar acceso al libro antes que nadie.

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Lecturas a medianoche

Yoshikata, un hombre de mediana edad que acudió a la librería insignia de Sanseido para una de estas lecturas, explicó que tiene un “gran interés” en esta obra de Murakami por ser la primera desde hace tres años. Además, el lector ya conocía las historias cortas, pero no las ha leído por completo.

Reabierta recientemente tras cuatro años de renovaciones en el capitalino barrio de Jimbocho, paraíso de la literatura en la capital conocido por acoger decenas de librerías, Sanseido abrió sus puertas y atenuó sus luces para un grupo de lectores dispuestos a pasar la noche leyendo a Murakami acurrucados entre estanterías.

También la librería insignia de Kinokuniya, situada en el barrio de Shinjuku, acogió una cuenta atrás a medianoche para los seguidores de Murakami trasnochadores... aunque en la mañana del viernes no faltaban los lectores matutinos.

Murakami se centra en “la parte profunda” de las personas y huye de la superficialidad, afirmó Rinako, una mujer de 38 años que sigue al escritor desde hace casi dos décadas y ha leído muchas de sus obras, a las que alabó como fáciles de leer por su estilo sencillo.

Ohtake Hideki, de 57 años y que cargaba varios ejemplares de la novela (uno para leer y otros para ser expuestos impolutos en su estantería), señaló por su parte que le apasiona buscar “lo que está escondido detrás de las historias” de Murakami.

El escritor japonés cuenta con libros reconocidos como ‘Tokio Blues’ (1987), ‘Sputnik, mi amor’ (1999) o ‘Kafka en la orilla’ (2002), y ha sido traducido a más de medio centenar de idiomas. ‘La historia de Kaho’ se editará en español de la mano de Tusquets Editores en 2027.

Eterno nombre en las quinielas del Premio Nobel de Literatura, posee otros importantes galardones como el Frank Kafka o el Yomiuri de Literatura, y en 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras de España, que se sumó a la Orden de las Artes y las Letras y al Premio Internacional de Cataluña que recibió por parte del Estado español en 2009 y 2011, respectivamente.

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