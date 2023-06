La orquesta ucraniana Kyiv Virtuosi se presenta en Bogotá y Bucaramanga

Dmitry Yablonsk, director de la orquesta ucraniana Kyiv Virtuosi, quien estuvo nominado al Grammy. Foto: Kyiv Virtuosi

La orquesta ucraniana Kyiv Virtuosi se creó en 2016 bajo la dirección del chelista Dmitry Yablonsk y con el tiempo se han convertido en uno de los conjuntos más populares en Ucrania y en el extranjero. Solo el primer año ofrecieron más de 120 conciertos en su país y en España, Israel, Suiza y Azerbaijan, incluso se han presentado en encuentros presidenciales.

Esta noche, a las 8:00 p.m., llegan al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para ofrecer un concierto de dos horas compuesto por piezas de cinco compositores: Johann Christian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Alexey Shor, Felix Mendelssohn y Baruch Berliner.

El programa incluye las composiciones Adagio y fuga en do menor, KV 546, y Divertimento en si bemol mayor, KV 186; de Mozart, el Concierto para violonchelo en do menor; de Bach, la Sinfonía para cuerdas n.° 9 en do mayor; de Mendelssohn, el Concierto para violonchelo y orquesta ‘Jacob’s Dream;’ de Berliner y el segundo movimiento del Concierto para violonchelo n.° 2, de Alexey Shor.

Sobre Shor sostiene Daniela Montoya en las notas al programa que “está clarísimo que el ucraniano priorizó las capacidades y cualidades del violonchelo a la hora de componer la obra. Sin importar de qué instrumento se trate, es evidente que, para Shor, es de fundamental importancia el estudio profundo de las técnicas de cada instrumento”.

Kyiv Virtuosi, que se encuentra desde mayo de 2022 radicada en Chieti, Abruzzo (Italia), se presentará el jueves 8 de junio a las 8:00 p.m. en Bucaramanga en el Teatro Santander, en donde interpretará piezas de los mismos compositores incluidos dentro del programa del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.