La paz es de color negro (Cuentos de sábado en la tarde)

En esta opacidad no existe el miedo, ni las angustias, el término “problema” es totalmente desconocido y, por el contrario, en valientes nos convertimos. Puedo afirmar que gracias a esta oscuridad todos alguna vez hemos saltado al vacío y el golpe nunca nos ha dolido.

Cuando todo es de color negro, no se alcanzan a ver los ojos de las personas, y esto quiere decir que el reflejo de toda tristeza, pena y odio nadie lo puede detectar, ni siquiera quién lo carga cuando en la luz se encuentra. En la oscuridad nadie juzga, nadie ofende, ni se burlan, ni aparentan, no existen los corazones rotos, ni los recuerdos del pasado, no pesan los errores que hemos cometido, porque en realidad aquí no existen. Todo se vuelve tan puro en el instante en que vemos todo negro a nuestro alrededor.

Y es que hasta los milagros existen en la oscuridad. Si te concentras, en este nivel de paz tan oscuro, te puedes convertir en lo que sea que quieras, al fin y al cabo la paz es inexplicable.

Yo que he alcanzado la paz, puedo decir que es de color negro, la paz existe en todos nosotros, pero la mayoría no se ha dado cuenta de cómo alcanzarla. En la oscuridad no hay envidias, por eso, yo, que ya he vivido tal gozo, quiero compartirles el truco para vivir en paz negra.

La paz es de color negro, es oscura, y, por lo tanto, es más probable encontrarla en la noche; sin embargo, eso no quiere decir que durante la luz del día no exista la paz, ¡existe! Pero solo para unos cuántos afortunados.

Y aquí está la clave: cierra los ojos al anochecer, recuéstate en tu cama, y déjate inundar por la oscuridad de tu interior. ¡Cierra los ojos! ¡Todo es negro! ¿Lo logras ver? ¡Felicidades y bienvenido a la paz! Una paz llamada sueño.

Ahora solo déjate llevar, no te preocupes por el qué dirán, aquí no existe tal cosa, enfrenta esos miedos que en la realidad no eres capaz de enfrentar y salta al vacío, ¡no dolerá! Solo tendrás un pequeño brinco en tu cama y el único dolor será despertar y volver a esta realidad. Pero mañana, a la misma hora, podrás volver a este maravilloso lugar. Ahora dime, ¿De qué color es la paz?

