La serie de libros que revela los secretos del cine de Quentin Tarantino

El proyecto, publicado por Insight Editions, explora la creación de las películas de Tarantino a través de fotografías, documentos y entrevistas.

EFE
29 de octubre de 2025 - 08:16 p. m.
El primer tomo de la serie está dedicado a "Once Upon a Time in Hollywood" y cuenta con textos del cineasta y del periodista Jay Glennie.
Foto: Getty Images
La obra cinematográfica de Quentin Tarantino será recopilada en una serie de libros titulada Quentin Tarantino Library, publicada por la editorial Insight Editions, que ofrecerá un recorrido visual y narrativo por la filmografía del director.

“Tras pasar horas y horas con Quentin y sus colegas artistas, creo que ningún otro libro ha revelado tanto sobre la creación de una película”, dijo el autor Jay Glennie en la presentación del material publicado en la página de la editorial.

El primer número corresponde a Once Upon a Time in Hollywood, la última película del director protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, sobre una estrella de Hollywood en los años sesenta y su doble de acción.

El libro lleva por título The Making of Quentin Tarantino’s Once Upon a Time in Hollywood, y está firmado por el propio director junto al periodista.

“Quentin Tarantino presenta personalmente el volumen, además de proporcionar cientos de fotografías tras bambalinas, junto con memorandos de producción, arte conceptual y bocetos de vestuario y diseño de producción”, reza la descripción.

El libro también incluye entrevistas exclusivas realizadas por Glennie al elenco, al que lo completan Margaret Qualley, Mikey Madison, Austin Butler, Lena Dunham, Kurt Russell, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Damian Lewis, Maya Hawke o Sydney Sweeney.

Originalmente estaba previsto que el próximo y último filme de Tarantino fuera The Movie Critic, pero el director de Kill Bill canceló el proyecto en 2024.

El lunes también se anunció que Tarantino regresará a la actuación en la próxima película de Jamie Adams Only What We Carry, su primer gran rol en el cine desde From Dusk Till Dawn de 1996.

Por EFE

